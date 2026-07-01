Cezaevi izninde 'silahlı' paylaşım yaptı: Yeniden cezaevine gönderildi

Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli olarak çıkan D.B., sosyal medya hesabından tabanca ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, tehdit içerikli ifadeler kullandı.
Paylaşımlar üzerine harekete geçen Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan D.B.’nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.