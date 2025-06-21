Cezaevi koşullarında durumu kötüleşiyor: Mehmet Murat Çalık için acil tahliye çağrısı

19 Mart operasyonları ile tutuklanan ve sağlık durumu nedeniyle iki gün önce hastaneye sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın durumunu kötüleşiyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından yaptığı paylaşım ile tahliye çağrısında bulundu.

Çelik, "İki kez kanseri atlatan, cezaevi koşullarında hızla kilo veren Mehmet Murat Çalık Başkanımızın durumu kötüye gitmektedir. İstisnai bir tedbir olan tutuklama doğrudan sağlığa kast eden bir cezalandırmaya dönüşmüştür" tepkisini gösterdi.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

Mehmet Murat Çalık, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilmişti.



