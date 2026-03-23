Cezaevinde hastalıkla, mahkemede tutuklulukla mücadele

Çok sayıda hükümlü ve tutuklu, zor fiziki koşulların yanısıra cezaevinde sağlık sorunlarıyla da mücadele ediyor. Türkiye’de cezaevlerinde yalnızca özgürlük değil, sağlık da sınanıyor.

Kimi MS hastası, kimi daha önce iki kez yendiği kansere tekrar yakalanma riskiyle karşı karşıya… Kimi parkinson, kimi her gün içmek zorunda olduğu 22 ilaçla hayata tutunmaya çalışıyor… Kimi 8,5 saatlik ameliyatın ardından 40 kişilik koğuşta iyileşmeye çalışıyor, kimi cezaevinde şahit olduklarına karşı psikolojik savaş veriyor… Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası ve İBB Davası duruşmalarında da hasta tutukların anlattıkları öne çıkıyor: Şafak sayar gibi duvara çentik atarak babasını bekleyen çocuklar, gözü yaşlı anne babalar, yeni evli olanlar, tutukluyken eşi düşük yapanlar….

Silivri’de operasyonların başladığı tarihten 1 sene sonra yargılaması başlayan İBB Davasının ikinci gününde söz alan tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da bu duruma dikkat çekti ve “Bu sistemin derdi benimle. Bu insanları tutuksuz yargılayın. İnsanlar hasta. Gitsin tedavilerini yaptırsınlar, duruşmalara gelsinler" ifadelerini kullandı. Kamuoyundan da bu yönde yoğun talep olmasına karşın mahkemeden tahliye ara kararı çıkmadı.

HÜCRESİNDE YILLARDIR MS HASTALIĞI İLE MÜCADELE EDİYOR

Şehir plancısı Tayfun Kahraman, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 25 Nisan 2022 tarihinde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kahraman o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor; MS hastası olmasına rağmen cezaevinde hücrede tutuluyor. Kahraman son olarak şubat ayında geçirdiği akut MS atağı nedeniyle hastaneye sevk edildi ancak yalnızca MR çekimi yapıldıktan sonra cezaevine geri götürüldü…

AYM, hak ihlali kararına rağmen yeniden yargılama yapılmayan Tayfun Kahraman’ın sağlık gerekçeli “tedbiren tahliye” talebini de reddetti. Eşi Meriç Kahraman’ın ise tek talebi şu: “Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz.”

DAHA ÖNCE İKİ KEZ YENDİĞİ KANSERE TEKRAR YAKALANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Daha önce iki kez kanseri yenen, cezaevinde bulunduğu süre içinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olan, anjiyo operasyonu geçiren ve iki kez kemik biyopsisi yapılan Murat Çalık, boynunda şah damarına yakın bir noktadaki kitle nedeniyle ocak ayında ameliyat oldu. Bu süre zarfında Adli Tıp Kurumu tarafından verilen 2 ayrı raporda da cezaevinde kalması konusunda bir sorun olmadığı gerekçesiyle tutukluluğu devam ediyor…

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, duruşmadan 3 gün önce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Tutuklulukla birlikte hastalığıyla da mücadele eden Çalık, haftanın dört günü, yaklaşık 6 saat mahkemeye çıkıyor.

KOLON KANSERİ, PARKİNSON VE ŞEKER HASTASI 71 YAŞINDAKİ ŞÜKRÜ GENÇ’E HAPİS CEZASI

“2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden DHKP-C’ye finansman sağladıkları” iddiasıyla gözatına alınan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 14 Mart 2025’te tutuklandı. Avukatı, 71 yaşındaki Genç’in parkinson ve şeker hastası olmasının yanı sıra kolon kanseri olduğunu; ancak tutuklandığı için kanser tedavisine devam edemediğini aktardı. Esasa ilişkin mütalaaya karşı yapılan savunmaların ardından son sözü sorulan Genç, “İnşallah bizim son sözümüz olmaz. ifadelerini kullandı. Mahkeme, Genç’i 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

GÜNDE 22 İLAÇ İÇEREK HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçmişte kovid-19 virüsüne yakalanmış, aylarca yoğun bakımda kalmış, adeta ölümden dönmüştü. "Rüşvet" soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025’te tutuklanan Böcek, tutuklu kaldığı süreçte 10 kez hastaneye kaldırıldı… Çeşitli sağlık sorunlarının yanında uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı da bulunan Böcek’in sağlık durumunun kritik eşikte olduğu ifade ediliyor.

Avukatları, hastalığın ileri aşamada olduğunu ve zaman zaman solunumun durduğunu belirterek durumun yaşamsal risk taşıdığını dile getiriyor. Böcek’in günde 22 adet ilaç kullandığı biliniyor… Buna karşın 19 Mart’ta hakim karşısına çıkan Böcek hakkında tutukluluğunun devamına karar verildi.

8,5 SAATLİK AMELİYAT GEÇİRDİ, 40 KİŞİLİK KOĞUŞTA İYİLEŞMEYE ÇALIŞIYOR

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Haziran 2025’te tutuklandı. Riskli bir noktadaki boyun fıtığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde geçirdiği 8,5 saatlik ameliyatın ardından yeniden cezaevine gönderildi. Aksoy’a 5 platin ve 1 disk takıldığı öğrenildi. Aksoy şu anda 40 kişilik bir koğuşta, konuşmakta ve yürümekte zorlanmasına rağmen iyileşmeye çalışıyor. Gaziosmanpaşa dosyası kapsamında aylar önce tutuklanan Aksoy’un henüz iddianamesi hazırlanmadığı için ne ile suçlandığı resmi olarak bilinmiyor…

SORUNLAR SADECE FİZİKSEL DEĞİL, AYNI ZAMANDA PSİKOLOJİK

Hastalıklar sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik…

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü, İBB Davası kapsamında Haziran 2025’ten bu yana tutuklu Sırrı Küçük, yaşadıklarını 11 Mart’taki savunmasında şöyle anlattı:

“Yengem vefat etti, cenazesine katılamadım. Çocukluk arkadaşımın cenazesine katılamadım. Cezaevinde oturdum, Fatiha okudum ve günlerce ağladım. Kaldığım koğuşta birçok kavgaya şahit oldum. Sabah tartışan 2 hükümlüden 1’inin, akşam yemeğinde su bardağını diğerinin kafasında kırdığına şahit oldum. Benim dışarda bir kavgam yoktur ama bu hükümlülerle aynı koğuşta kalıyorum.

Başka bir hükümlü, tahliyesine 20 gün kala başka bir hükümlünün boğazını kesti. Elliye yakın dikiş atıldı… Bu olayları soruşturabilirsiniz. Tutuklanmadan önce 74 kiloydum, şu an 58.5 kiloyum. Bu tür olaylara her şahit olduğumda günlerce yemek yiyemedim, uyuyamadım, duş alamadım… Dışarıda yaşadığımız hayat bu değil.”