Cezaevindeki Murat Ongun’a paylaşımları nedeniyle yeni iddianame

İBB Davası kapsamında “örgüt yöneticisi” olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun hakkında ikinci bir iddianame düzenlendi. İddianameye, Ongun’un cezaevindeyken açtığı YouTube kanalı ile X hesabından yaptığı paylaşımlar konu edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Murat Ongun’un 30 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026 tarihlerindeki paylaşımlarına yer verildi.

Savcılık, söz konusu paylaşımlarda İBB soruşturmasına ilişkin “gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltmaya yönelik algı oluşturulmaya çalışıldığını” öne sürdü.

Ongun’un ifadesinde, paylaşımlarının “yanıltıcı bilgi” niteliğinde olmadığını savunduğu, paylaşımlarda yer alan bazı bilgilerin soruşturma kapsamında kolluk birimlerine verilen ifadelerden oluştuğunu söylediği aktarıldı.

“KAMU BARIŞINI BOZMAYA ELVERİŞLİ” İDDİASI

İddianamede, Ongun’un kamuoyunda yakından takip edilen soruşturma dosyasına ilişkin paylaşımlarının “kamu barışını bozmaya elverişli” olduğu ve “aleniyet unsurunun oluştuğu” ileri sürüldü.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Savcılık, Ongun’un zincirleme şekilde “Basın Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan cezalandırılmasını talep etti.