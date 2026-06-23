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Cezaevinden izinli çıkan erkek, boş arazide ölü bulundu

Cezaevinden izinli çıkan erkek, boş arazide ölü bulundu

23.06.2026 23:39:00
Güncellenme:
İHA
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Cezaevinden izinli çıkan erkek, boş arazide ölü bulundu

Antalya’da, cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen 41 yaşındaki erkek boş arazide ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 Haziran tarihinde cezaevinden izinli olarak çıkan Tayfun Güleç (41), boş arazide hareketsiz halde bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güleç’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Güleç’in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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