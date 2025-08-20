Cezasızlık birincilik getirdi: 'Cezaevleri suçlu üretim merkezi haline geldi'

Küresel Organize Suç Endeksi’nin son verileri, Türkiye’nin karanlık tablosunu ortaya koydu. CHP’li Ali Mahir Başarır’ın açıkladığı rapora göre Türkiye, dünya genelinde 14’üncü, Avrupa’da ise organize suçlarda birinci sırada yer aldı. Türkiye ile aynı sırada bulunan ülkeler ise Güney Sudan, Afganistan ve Demokratik Kongo gibi devlet otoritesinin zayıf olduğu ülkeler.

‘ÇOCUKLAR KULLANILIYOR’

Sonuçları Cumhuriyet’e değerlendiren hukukçu Enes H. Ermaner, tabloyu, “cezasızlık kültürü, gelir adaletsizliği ve yozlaşmış yargı pratiğinin” sonucu olarak tanımladı.

Ermaner, İstanbul başta olmak üzere birçok çetenin 14-15 yaşındaki çocukları lüks yaşam hayaliyle kandırarak “kamikaze dron” gibi sahaya sürdüğünü söyledi. Türkiye’de cezasızlık algısının giderek güçlendiğini vurgulayan Ermaner, “10 yıl ceza alan biri aflarla 2 yıl içinde çıkabiliyor. Cezaevine giren suçlular orada tanıştıkları kişiler sayesinde bağlantılar kuruyor. Çıkınca daha da güçlenmiş şekilde suç işlemeye devam ediyorlar. Cezaevine girmenin artık bir ‘rütbe atlama’ yolu haline geldiğini görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin yalnızca kendi çeteleriyle değil, dışarıdan gelen mafya yapılanmalarıyla da mücadele ettiğini belirten Ermaner, “Eskiden işçi ihraç eden Türkiye, bugün mafya ihraç ediyor. Bununla yetinmeyip vatandaşlık ve oturum izinleri üzerinden yabancı baronlara da kapı açıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Rapordaki tablonun kanunlardan değil, uygulamadan kaynaklandığını söyleyen avukat Ermaner, “Türkiye’nin ceza hukuku teoride yeterli. Ancak pratikteki yozlaşma nedeniyle en iyi kanunlar bile etkisiz kalıyor.Yargıdaki siyasi müdahaleler ve rüşvet algısı, sistemi çürüten temel sorunlar” dedi.