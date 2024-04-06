'Change' araç operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

Kayseri'de gerçekleştirilen "change" araç operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 17:39
'Change' araç operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kayseri Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, 2024 yılında Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı ile ortak çalışma yürüttü.

Çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 750 bin lira olan gümrük girişli yabancı plakalı 10 "change" araç, 1 çalıntı tır ile 9 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.


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