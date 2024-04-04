Kayseri'de polis memuru intihar etti: Soruşturma başlatıldı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen polis memuru, beylik tabancası ile intihar ederek yaşamına son verdi.

İHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:57
Kayseri'de polis memuru intihar etti: Soruşturma başlatıldı!
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Edinilen bilgi ve iddiaya göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru O.U., Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan oturduğu binanın önünde beylik tabancası ile intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan O.U., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen O.U., Nevşehir’e bağlı Kozaklı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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