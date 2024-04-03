Kasımpaşa, Kayseri'de 3 puanı 2 golle aldı! Kayserispor 0-2 Kasımpaşa

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kayserispor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 23:01
Kasımpaşa, Kayseri'de 3 puanı 2 golle aldı! Kayserispor 0-2 Kasımpaşa
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nuno Da Costa ve 56. dakikada Haris Hajradinovic kaydetti.

Ev sahibi Kayserispor'da Kartal Yılmaz, 29 ve 38. dakikada gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılılar maçı 10 kişi tamamladı.

Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 46'ya yükseltti. Dört hafyadır kazanamayan Kayserispor 36 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk edecek.


kasımpaşa haberleri kayserispor haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan TFF'ye istifa çağrısı: 'Emek hırsızları ve şikecilerle...'

Trabzonspor'dan TFF'ye istifa çağrısı: 'Emek hırsızları ve şikecilerle...'
1 maç ceza almışlardı: TFF'den Oosterwolde ve İrfan Can için açıklama!

1 maç ceza almışlardı: TFF'den Oosterwolde ve İrfan Can için açıklama!
Trabzonspor-Fenerbahçe sevkleri için seçimi bekleyen TFF artık şaşırtmıyor

Trabzonspor-Fenerbahçe sevkleri için seçimi bekleyen TFF artık şaşırtmıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'den Seçil Erzan göndermesi: 'Bir bakarsın bir banka şubesi çökmüş'

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'den Seçil Erzan göndermesi: 'Bir bakarsın bir banka şubesi çökmüş'
Usta neyzen Ömer Erdoğdular vefat etti

Usta neyzen Ömer Erdoğdular vefat etti
Profesörden '50 yıl sonra' uyarısı: 'İki çocuktan birinde görülecek...'

Profesörden '50 yıl sonra' uyarısı: 'İki çocuktan birinde görülecek...'
Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler

Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler
EYT'liler ve diğer emekliler dikkat... İşte emlak vergisi muafiyetinden yararlanma şartları

EYT'liler ve diğer emekliler dikkat... İşte emlak vergisi muafiyetinden yararlanma şartları
Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın!

Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın!
Son Dakika: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı!

Son Dakika: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı!
Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı!

Fenerbahçe’den Süper Kupa kararı!