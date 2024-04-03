Kasımpaşa, Kayseri'de 3 puanı 2 golle aldı! Kayserispor 0-2 Kasımpaşa
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kayserispor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.
Kasımpaşa'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nuno Da Costa ve 56. dakikada Haris Hajradinovic kaydetti.
Ev sahibi Kayserispor'da Kartal Yılmaz, 29 ve 38. dakikada gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılılar maçı 10 kişi tamamladı.
Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 46'ya yükseltti. Dört hafyadır kazanamayan Kayserispor 36 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk edecek.
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