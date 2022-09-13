CHP, 12 Eylül Darbesi’ni İzmir'de darağacı ile anlattı

13 Eylül 2022 Salı, 10:54

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği, 48 kişinin ise idam edildiği 12 Eylül Darbesi’nin 42. yılında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde eylem yaptı. CHP Konak İlçe Örgütü üyeleri ve sivil toplum örgütleri ile sendikaların temsilcileri, darbe ruhunun halen siyaset arenasında varlığını sürdürdüğünü söyledi. CHP üyeleri düzenledikleri eylemde hazırladıkları pankart ile darbenin bilançosunu halkın dikkatine sunarken, 12 Eylül’ü ve idam cezalarını simgeleyen bir darağacı kurdular.

“YUNAN GİTMESEYDİ DİYEN DE 12 EYLÜL’ÜN ÇOCUKLARIDIR”

CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından yaptığı açıklamada 12 Eylül’ün Kemalizm’in reddi ve Türkiye'de ABD’nin dayatmasıyla baskıcı İslam’ın altın çağının başlangıcı olduğunu ifade ederek “Bugün tek kurşun atılmadan kurtuluş savaşı kazanıldı diyen de, keşke Yunan gitmeseydi diyen de 12 Eylül’ün çocuklarıdır. 2023 tarihi öyle kafadan atılmış bir tarih değildir. Büyük plan, bugünün Türkiyesi’nde en büyük tehlike olan AKP’ye, Türkiye siyaset sahnesinde İslamcı dinsel politikayı daha yoğun, daha baskıcı bir biçimde uygulatmak. Milli ve yerli diye diye fabrikalarımızı sattılar, tarımı bitirdiler, arazilerimizi yabancılara, bilhassa Araplara peşkeş çektiler. Biz vatanseverlere düşen en büyük vazife, bu kara planları tersine çevirmek. Onu da önümüze gelecek sandıkta, oylarımızla, demokrasiyle yapacağız. 12 Eylül darbesi kardeş kanı dökülmesin diye mi yapıldı, yoksa 12 Eylül darbesini getirmek için mi kardeş kanı döküldü? 12 Eylül darbesinde hayatını kaybeden genç fidanlarımızı, belki de geleceğin doktorlarını, mühendislerini, siyasetçilerini buruk yüreğimizle anıyoruz” diye konuştu.



