CHP 'Anayasa'ya aykırı' diye protesto etti: Numan Kurtulmuş CHP'nin eylemini 'Anayasa'ya aykırı' buldu

Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in atanmasının ardından dün TBMM'de yapılan yemin töreninde tartışma yaşandı.

Yeminler öncesi söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gürlek'in atamasının Anayasa’a aykırı olduğunu, dolayısıyla yeminlerin yapılamayacağını söyledi.

Emir, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı Anayasa'ya aykırıdır. Kendisi İstanbul'da yargıyı siyasallaştırmıştır. Halen İstanbul Başsavcılığı görevi devam etmektedir. Bir Başsavcılık görevi yapan birinin siyasi bir makama atanması Anayasa'ya aykırıdır. Kendisi siyasi amaçlarla yargıyı kullanarak bizim Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere seçilmiş belediye başkanlarımızı çöpten iddianamelerle delilsiz bir şekilde cezaevine koyarak tutuklayarak hukuku katletmiştir. Böyle bir kişinin Anayasa tanımayan, her kararında Anayasa'ya aykırı işlem yapan, yasalara uymayan birisinin hem de Anayasa'ya aykırı bir biçimde burada Anayasa'yı gerekçe göstererek yemin etmesi mümkün değildir. Doğru değildir."

NUMAN KURTULMUŞ: CHP'NİN EYLEMİ ANAYASA'YA AYKIRI

TBMM'de yaşanan gerilimi değerlendiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP'nin 'Anayasa'ya aykırı' diyerek protesto ettiği eylemi 'Anayasa'ya aykırı' diye yorumladı.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünkü yemin töreni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın amir hükümleri uyarınca ve TBMM İçtüzük'ü gereğince gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla Anayasa'dan kaynaklanan bu işlemin yerine getirilmesini engellemeye kalkmak hele hele bunu kürsü işgali gibi yemin edecek bakanı yemin ettirmemek gibi cebri yöntemlerle önlemeye kalkmak asla ve asla demokrasinin içerisinde yoktur. Demokrasinin içerisinde en yüksek perdeden eleştirilerinizi yaparsınız, görüşlerinizi söylersiniz. Ama asla benim görüşüme uymayan konuya ben zorla müdahale ederim ve bunu yaptırmam diyemezsiniz.

Bu Anayasa'ya da demokratik teamüllere de aykırıdır. Bu davranışın son derece haksız, yersiz ve Türkiye demokrasisine yapılmış bir hareket olduğunu düşünüyorum. 'Bunu yaptırmayacağım' demek kimsenin hakkı değildir."