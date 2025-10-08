CHP Ankara Gençlik Kolları üyeleri, Adalet Bakanlığı'na yürüdü

CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 200'üncü günü nedeniyle Şişli Atatürk Evi Müzesi önünden Mecidiyeköy yönüne yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe, katılan binlerce vatandaş, sık sık ''Hükümet istifa'', 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Susmu sustukça sıra sana gelecek" sloganları attı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

''200. gündeyiz. 200 gün önce başlattığımız adalet mücadelemizi 200 gün sonra da devam ettiriyoruz. İsteklerimiz çok basit; iddianameler hazırlansın, başkanlarımız serbest bırakılsın ve tutuksuz yargılansın. Biz yargılanmasın demiyoruz. Herkes yargılanabilir. Herkes bu ülkede çeşitli konulardan yargılanabilir ama adil olsun. 200 gündür bizim belediye başkanlarımız içeride. Şişli Belediye Başkanımız içeride, Beylikdüzü Belediye Başkanımız içeride, Beykoz Belediye Başkanımız içeride, 12 belediye başkanımız içeride ve Cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu içeride.

''200 GÜNDÜR İNSANLAR SOKAKTA MÜCADELE EDİYOR''

200 gündür konuyla ilgili bir iddianame hazırlanamadı. Bir iddianame hazırlanamıyor. Biz diyoruz ki, 'neden hazır değil?' Hazırlayın. Hazırlayın, açıklayın. TRT'de canlı yayınlayın. 200 gündür insanlar sokakta mücadele ediyor. Gençler sokakta mücadele ediyor. Neden bu mücadeleyi veriyor? Bu insanların şahıları üzerinde değil. Bu bir gelecek mücadelesi. Geleceğini burada görüyor. Ekrem İmamoğlu nezdinde aslında geleceğine sahip çıkıyor, umuduna sahip çıkıyor. Bakın bugün bir gençlik yaratmak istiyorlar. 200 gündür gençler mücadele ediyor ve birçok genç arkadaşımız haksız yere, yatarı olmayan cezalardan dolayı tutuklandı. 90 küsür gün içeride tutuklanan arkadaşlarımız var bizim, Saraçhane eylemlerine katıldıkları için.

''GENÇLER O SANDIK GELDİĞİ GÜN BUNLARIN HEPSİNİN TEK TEK HESABINI SORACAK''

Bir gençlik yaratmak istiyorlar. Ne bu gençlik? Cumhurbaşkanı adayı tutuklansın, sesini çıkartmasın. Yemekhaneye zam gelsin ama tepki göstermesin, sesini çıkartmasın. Mezun olsun, bir torpil yok diye iş bulamasın, sesini çıkartmasın ama. Bu gençler susacak mı zannediyorlar? Gençler günü gelecek, o sandık gelecek, o sandık geldiği günde bunların hepsinin tek tek hesabını soracak.

Bugün de gençlerle birlikte 200. gün eylemimize, her hafta çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde, her hafta sonunda genel başkanımızın önderliğinde bir ilimizde yaptığımız gibi bugün de Şişli'deyiz. Şişli Atatürk Evi'nin önünde binlerce genç arkadaşımızla birlikte mitingimize doğru yürüyeceğiz. Genel Başkanımıza zaten 200. güne özel açıklamalarını bugün yapacak.''