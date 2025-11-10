CHP Ankara İl Başkanlığı Ata'nın huzurunda

CHP Ankara İl Örgütü, aramızdan bedenen ayrılışının 87'inci yıldönümünde ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anmak üzere Tandoğan'da toplandı.
Partililer ellerinde meşalelerle Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirdi.
Etkinliğe CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkolz CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka, Gülşah Deniz Atalar, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ile il ve ilçe örgütleri ve yurttaşlar katıldı.
Yürüyüşte Andımız okundu. "Atatürk gençliği görev başında" sloganı atıldı.