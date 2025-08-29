CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Gündoğdu'dan 'pankart' açıklaması

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, "Sağda solda 'Gençler ne emek verdi her gün ben ilçelere gittim' diyerek sizi yok sayanlara elbet mücadelemiz ve emeklerimizle gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Alın terini olmadan pazarlama sektöründe yürüyenlerin değil, alın teri ve emeğiyle sokaklara imza atan gençler olarak biz kazanacağız" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP'den AK Parti’ye geçişini gerekçelendirmek için Kuşadası’na yönelik "imar rantı" iddialarına ilişkin dün akşam katıldığı bir canlı yayında belgelerle yanıt verdi. Yayının ardından Aydın’ın çeşitli ilçelerinde protestolar yapıldı. Meydanlara, belediye binalarına ve caddelere “Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nun imar rantına son” yazılı pankartlar asıldı.

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu yaşanan 'pankart olayına' ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"BİZ SARAYIN GÖLGESİNDE DEĞİL, MÜCADELEMİZİN ÇİZGİSİNDE VAR OLURUZ"

"Biz sarayın gölgesinde değil, mücadelemizin çizgisinde var oluruz. Gözlerinin gördükleri her yeri, adım attıkları sokakları pankartlarla elbet donatacağız. Halkın hakkını gasp edenlere her gün yüzlerine yüzlerine vuracağız.Sevgili gençlik kollarındaki dostlarım, sizlerin oyu ile gelmiş, sizlerin emeği ile makama oturmuş kişiler oldu. Merak etmeyin. O partimizi satan, menfaat uğruna sizlere sırtını dönen o üç beş genç var. Onlara da her gün hatırlatacağız.

Sağda solda 'Gençler ne emek verdi her gün ben ilçelere gittim' diyerek sizi yok sayanlara elbet mücadelemiz ve emeklerimizle gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Alın terini olmadan pazarlama sektöründe yürüyenlerin değil, alın teri ve emeğiyle sokaklara imza atan gençler olarak biz kazanacağız."