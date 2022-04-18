CHP'li Hüseyin Yıldız, 'Orthosia' adlı tarihi çınarın yol çalışması için kesildiğini açıkladı
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın-Denizli Otoyol çalışması kapsamında 'Orthosia' adıyla bilinen çınar ağacının kesildiğini açıkladı. Yıldız, "Yenipazar-Donduran yolu arasında kalan, asırlık Orthosia Çınar ağacı, otoban çalışmaları kapsamında kesildi, parçalara bölündü" dedi.
Aydın-Denizli Otoyolu’nun yapımına tüm hızıyla devam edilirken, yol çalışması kapsamında Yenipazar ilçe merkezi ile Donduran Mahallesi arasında kalan bir çınar ağacı da kesildi.
‘Orthosia’ adıyla bilinen ağacın kesilmesi, kamuoyu tarafından tepkiye neden oldu.
"ÇINAR AĞACI MAALESEF ARTIK YOK"
Devasa büyüklükteki çınar ağacının kesilmesine ilişkin fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaşan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, “Yenipazar-Donduran yolu arasında kalan, asırlık Orthosia Çınar ağacı, otoban çalışmaları kapsamında kesildi, parçalara bölündü. Gölgesinde sohbet edilen, çiftçilerin oturup dinlendiği, neredeyse tüm Yenipazar ve Donduran sakinlerinin en az bir anısının bulunduğu çınar ağacı maalesef artık yok” ifadelerini kullandı.
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