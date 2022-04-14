Ahmet Kaya’dan Bakan Kirişci’ye: Ormanlarımızdan plansız ve kontrolsüz şekilde ağaç kesimlerinin yapıldığı iddiaları doğru mu?

14 Nisan 2022 Perşembe, 19:09

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, ormanlardaki ağaç kesimlerinde son yıllarda büyük artışlar yaşandığını belirterek “AKP, yanlış politikaları sonucunda sebep olduğu ekonomik krizden çıkış için, ormanlarımız dahil geriye kalan tüm ülke kaynaklarını paraya çevirmek istemektedir” dedi.

Kaya, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye, “Ormanlarımızda plansız ve kontrolsüz şekilde ağaç kesimlerinin yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise buna nasıl ve neden izin verilmektedir?” sorularını yöneltti.

Ahmet Kaya, Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, ormanlardaki ağaç kesimlerine dikkat çekti.

Kaya, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“AKP GERİYE KALAN BÜTÜN VARLIKLARIMIZI PARAYA ÇEVİRME GAYRETİ İÇİNE GİRDİ”

Ülkemizde çok ciddi bir ekonomik kriz var. Vatandaşlarımız adeta yoksullukla sınanır oldu. Bunun sebebi nedir diye elbette merak ediyoruz. Bakın değerli arkadaşlar, bu ülkenin fabrikaları, sanayi tesisleri, üretim tesisleri yok pahasına satıldı. Hazine’mizde kalan paralarımız çarçur edildi. En son ‘128 milyar dolarımız nerede’ diye haklı, millet adına soru sormuştuk. O sorumuza cevap verilmedi. Gerçekten de öyle, Hazine tam takır, ekonomi bitme noktasına gelmiş durumda. Bu durumu gören AKP, bu noktadan çıkmak için şu anda geriye kalan bütün varlıklarımızı paraya çevirme gayreti içine girdi. Bunun en son örneği, ormanlarımızdaki ağaçlarımız. Ormanlarımızdaki ağaç kesimleri inanılmayacak ölçüde artmış durumdadır.

“SON YILLARDA ORMANLARDAKİ AĞAÇ KESİMLERİ 5 KATA VARAN ORANLARDA ARTDI”

Türkiye genelinde 2014-2015 yılına kadar yılda ortalama 7-8 milyon metreküp olarak ağaç kesimi yapılırken bu rakam 2021 yılında 30 milyon metreküpün üzerine çıkmıştır. AKP, yanlış politikaları sonucunda sebep olduğu ekonomik krizden çıkış için, ormanlarımız dahil geriye kalan tüm ülke kaynaklarını paraya çevirmek istemektedir. 2021 yılında yaşanan Cumhuriyet tarihimizin en büyük orman yangınları ve birbiri ardına açılan maden sahaları, ülkemizin zaten yetersiz olan orman varlıklarımızı azaltmıştır. Ormanlarımız, ülkemizin en kıymetli hazineleridir. Orman varlıklarımızın korunması ve geliştirilmesi gerekirken biz aksine ormanlarımızı daha çok fazla tahrip ettik; son yıllarda ormanlardaki ağaç kesimlerini 5 kata varan oranlarda artırdık. Trabzon’da yaptığım araştırmalarda, bütün ilçelerimizde ormanların acımasızca kesildiği, ağaçların genç-yaşlı ayrımı yapılmaksızın kesildiği bilgisine ulaştım.

“AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN KENDİ ORMANLARINDAKİ KESİMLERİ AZALTIP TÜRKİYE ORMANLARINI HAMMADDE ÜRETİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ YÖNÜNDEKİ İDDİALAR DA BUNU DESTEKLEMEKTEDİR”

Çaykara’da ve Düzköy’de özellikle 100, 150 yaşında, hiçbir hastalığı olmayan sağlıklı ağaçların kesildiği bilgisi tarafımıza iletildi. Bu kesilen ağaçlar, tomruklar haline getirilip kamyonlara yüklenerek taşınıyor. Ormanlarda ağaç kesimlerinin bu derece artmasının temel nedeni, AKP’nin sebep olduğu büyük ekonomik krizden çıkış için ormanlarımız dahil kalan tüm ülke kaynaklarını paraya çevirmek istemesidir. Avrupa Birliği ülkelerinin kendi ormanlarındaki kesimleri azaltıp Türkiye ormanlarını hammadde üretim merkezine dönüştürdüğü yönündeki iddialar da bunu desteklemektedir.

Ahmet Kaya, Bakan Kirişci’ye şu soruları yöneltti: