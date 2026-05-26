CHP baskını sonrası butlan kararı genel merkezin girişine asıldı: CHP’de kalan baskın izleri

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası partiye yapılan baskının ardından dağılan genel merkez girişi yeni günde temizlendi. Genel merkez personeli de tekrar iş başı yaptı. Tüm katlarda temizlik olduğu görüldü. Baskın günü savaş alanına dönen giriş katında koltuklar yeniden yerine yerleştirildi. Arbede sırasında kirlenen lobi zemini de temizlendi. Genel merkezin arka giriş kapısı ise kırık kaldı.

Genel merkezin girişinde genel başkanların fotoğraflarının asıldığı yerde ne Kemal Kılıçdaroğlu’nun ne de Özgür Özel’in fotoğrafı kaldı. Özel genel merkezden ayrılırken yaptığı yürüyüşte, destekçileri genel merkezdeki fotoğrafını yanlarında taşıdı.

BUTLAN KARARI KAPIDA

Partinin polis baskınıyla kırılan otopark kapısının karşısındaki girişe butlan kararı asıldı. Kapının yerine de bariyerler yerleştirildi.

Partinin merdivenlerindeki duvarlara ise Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren yazılar yazıldığı görüldü.

Duvarlarda “Belki o koltuğa icazetle oturacaksın ama asla başkan olamayacaksın”, “Kayyumdaroğlu”, “Yanlış yerdesiniz”, “Kendisini genel başkan olarak tanıtan şahsa itibar etmeyiniz” gibi yazılar yazıldı.

TUTUKLU BAŞKANLARA SELAM

Bunun yanında tutuklu belediye başkanlarının isimlerinin de merdiven duvarlarına yazıldığı görüldü.

“Selam olsun Silivri” yazısı eşliğinde Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Rıza Akpolat, Mustafa Bozbey, Alaattin Köseler, Mehmet Murat Çalık, Hasan Akgün, Utku Caner Çaykara, Hakan Bahçetepe, Hasan Mutlu, İnan Güney, Oya Tekin, Tanju Özcan, Onursal Adıgüzel, Ömer Günel ve Özgür Kabadayı’nın adları sıralandı. Bu isimlerin yanına da “Bu isimler sana ne ifade ediyor?” sorusu eklendi. Bir başka duvarda da “Yine de her şey çok güzel olacak” yazısı yer aldı.

SEÇİLMİŞLERİN İSMİ SÖKÜLDÜ

Seçilmiş genel başkan yardımcılarının olduğu katlarda ise bazılarının odalarının önündeki isimlerin söküldüğü görüldü.