Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP baskını sonrası butlan kararı genel merkezin girişine asıldı: CHP’de kalan baskın izleri

CHP baskını sonrası butlan kararı genel merkezin girişine asıldı: CHP’de kalan baskın izleri

26.05.2026 04:00:00
Güncellenme:
Sarp Sağkal
Takip Et:
CHP baskını sonrası butlan kararı genel merkezin girişine asıldı: CHP’de kalan baskın izleri

CHP genel merkezinde polis baskını sonrası yeni günde seçilmiş genel başkan yardımcılarının isimleri odalarından söküldü. Partinin kurultayına yönelik butlan kararı, yıkılan otopark kapısının karşısındaki girişe asıldı. Partinin duvarlarında ise “O koltuğa icazetle oturacaksın” gibi yazılar kaldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası partiye yapılan baskının ardından dağılan genel merkez girişi yeni günde temizlendi. Genel merkez personeli de tekrar iş başı yaptı. Tüm katlarda temizlik olduğu görüldü. Baskın günü savaş alanına dönen giriş katında koltuklar yeniden yerine yerleştirildi. Arbede sırasında kirlenen lobi zemini de temizlendi. Genel merkezin arka giriş kapısı ise kırık kaldı.

Image

Genel merkezin girişinde genel başkanların fotoğraflarının asıldığı yerde ne Kemal Kılıçdaroğlu’nun ne de Özgür Özel’in fotoğrafı kaldı. Özel genel merkezden ayrılırken yaptığı yürüyüşte, destekçileri genel merkezdeki fotoğrafını yanlarında taşıdı. 

Image

BUTLAN KARARI KAPIDA

Partinin polis baskınıyla kırılan otopark kapısının karşısındaki girişe butlan kararı asıldı. Kapının yerine de bariyerler yerleştirildi.

Image

Partinin merdivenlerindeki duvarlara ise Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren yazılar yazıldığı görüldü.

Image

Duvarlarda “Belki o koltuğa icazetle oturacaksın ama asla başkan olamayacaksın”, “Kayyumdaroğlu”, “Yanlış yerdesiniz”, “Kendisini genel başkan olarak tanıtan şahsa itibar etmeyiniz” gibi yazılar yazıldı.

Image

TUTUKLU BAŞKANLARA SELAM

Bunun yanında tutuklu belediye başkanlarının isimlerinin de merdiven duvarlarına yazıldığı görüldü.

Image

“Selam olsun Silivri” yazısı eşliğinde Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Rıza Akpolat, Mustafa Bozbey, Alaattin Köseler, Mehmet Murat Çalık, Hasan Akgün, Utku Caner Çaykara, Hakan Bahçetepe, Hasan Mutlu, İnan Güney, Oya Tekin, Tanju Özcan, Onursal Adıgüzel, Ömer Günel ve Özgür Kabadayı’nın adları sıralandı. Bu isimlerin yanına da “Bu isimler sana ne ifade ediyor?” sorusu eklendi. Bir başka duvarda da “Yine de her şey çok güzel olacak” yazısı yer aldı.

Image

SEÇİLMİŞLERİN İSMİ SÖKÜLDÜ

Seçilmiş genel başkan yardımcılarının olduğu katlarda ise bazılarının odalarının önündeki isimlerin söküldüğü görüldü.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Özgür Özel #silivri #mutlak butlan