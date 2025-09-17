CHP bu hafta Bahçelievler'de... Özgür Özel'den bir ifşa daha: AKP İstanbul İl Başkanı'na yanıt verdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenliyor.

Söz konusu mitinglerin bu haftaki adresi ise Bahçelievler.

Miting için yurttaşlar alanda toplandı. Mitingde tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okuyacak.

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

“2019’dan bu yana, siyasi parti gözetmeksizin, İstanbul’un tüm ilçelerine eşit oranda hizmet ettik. Bunun en iyi örneklerinden biri de Bahçelievler’dir. Açtığımız metro hattımız, kreşlerimiz, bölgesel istihdam ofisimiz, büyük altyapı yatırımlarımız ve çok yakında açılacak olan yeni metro istasyonlarımızla, Bahçelievler’e hak ettiği değeri verdik. Daha önce örneği görülmemiş desteklerle, dar gelirli hemşerilerimizin yanında olduk. Sizin paranızı, yine sizin hayatınızı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için harcadık. Bizler, hiçbir ayrım gözetmeden, vatandaşa en iyi hizmeti sunmaya çalışırken, iktidar sahipleri; ayırmacı, kayırmacı politikalarıyla ülkemizi bir uçurumun kıyısına sürükledi. Ekonomide bir uçurumun kıyısındayız. Demokraside, adalette, eğitimde, sağlıkta, dış politikada bir uçurumun kıyısındayız.”

“MİLLET, ADALET DUYGUSUNU YİTİRMİŞ BİR İKTİDARI ZAMANINDA YOLA GETİRMEZSE…”

“Ya milletçe birbirimize güvenerek, birbirimize tutunarak hep birlikte selamete, huzura, refaha kavuşacağız ya da bir avuç insanın kişisel emellerinin kurbanı olacağız. Bunun ortası yok. Yok. Ya bu iktidarı, hukuk ve demokrasi içinde hareket etmeye mecbur bırakacağız ya da bir baskı ve zorbalık rejiminde gençlerimizin, çocuklarımızın hayatları kararacak, umutları tükenecek. Hukuk ve demokrasi dışına çıktığı halde, milletten en ciddi şekilde uyarı görmeyen iktidarlar, hep daha fazla zalimleşirler. Yalnız siyasi rakiplerine karşı değil, iktidardan refah, adalet, güvence bekleyen tüm vatandaşlara karşı daha fazla zalimleşirler. Bugün ülkemizde yaşanan budur. Tarihte ve günümüzde örnekleri çoktur. Millet, adalet duygusunu yitirmiş bir iktidarı zamanında yola getirmezse, o iktidar sahiplerinin ülkeye yapacakları kötülükler, verecekleri zararlar misliyle katlanarak artar. Onun için hep söylüyorum: Ya adalet ya sefalet. Ya adalet ya esaret.”

“HASAN BA ŞKANIMIZ; BASKIYA, ŞANTAJA, TEHDİDE BOYUN EĞMEDİĞİ İ Ç İN BU HUKUKSUZ OPERASYONA MARUZ KALMIŞTIR”

“Bu iktidarın, adalet duygusu, adalet arzusu kalmamıştır. Bu iktidarın, son sözü milletin söylemesine tahammülü kalmamıştır. Bu iktidarın, rakipleriyle sandıkta mertçe yarışma niyeti yoktur. Milletin kendilerine vermediği yetkiyi, kontrolleri altındaki yargı aracılığıyla gasp ediyorlar. Belediye başkanlarını, meclis üyelerini tehdit ederek, şantaja maruz bırakarak kendi partilerine geçmeye zorluyor, seçimle alamadıkları belediyeleri, bu kirli yolla elde etmeye uğraşıyorlar. Bayrampaşa’nın gururu Hasan Mutlu Başkanımız ve çalışma arkadaşlarına da yapılmak istenen budur. 30 yıl sonra halkçı ve icraatçı belediyecilikle tanıştırdığımız Bayrampaşalıların gönlünde taht kurmuş Hasan Başkanımız; baskıya, şantaja, tehdide boyun eğmediği için bu hukuksuz operasyona maruz kalmıştır. Ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, kendisini millet iradesinin üstünde görenlerin, kirli akıllarıyla milli iradenin temsilcilerine diz çöktürmeye çalışanların önünde boyun eğmeyeceğiz. Ne bu milletin temsilcileri geri adım atacak ne de aziz milletimiz.”

“BU ÜLKEN İN GELECEĞİ SİZİNLE AYDINLANACAK”

“Mücadelemiz; çok partili demokratik rejime son verme niyetini açıkça ortaya koymuş bir avuç insana karşı, 86 milyonun demokrasi, adalet ve hürriyet mücadelesidir. Mücadelemiz; herkesin hak ettiği gelire ve yaşam standartlarına kavuştuğu, emeğinin, yatırımının karşılığını aldığı, kendini güvende ve güvencede hissettiği bir Türkiye kurma mücadelesidir. Bu mücadelede duraklamaya, ayrışmaya yer yoktur. Durursak, duraklarsak, bölünür ayrışırsak, milletçe tüm tarihsel kazanımlarımızı yitirir, çok büyük bir yıkımla baş başa kalırız. Onun için, bugünkü mücadele azim ve kararlılığımızı dalga dalga büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemize adaleti, hürriyeti ve refahı getirene kadar asla durmayacağız. Milletime inancım, güvenim sonsuzdur. Sizleri çok seviyorum. Değerinizi bilin, kendinize güvenin. Kim ne planlar ne kumpaslar kurarsa kursun, son sözü siz söyleyeceksiniz. Bu ülkenin geleceği sizinle aydınlanacak. Umut sizdedir. Umut millettedir! Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün 19 Mart darbesinden sonra darbeyi gerçekleştirenlerin hevesini kursağında bırakanlar, Saraçhane'yi dolduranlar, 55. kez eyleme gelmişler, hoş gelmişler. Bir tarafta rantçı AKP belediyeciliği bir tarafta halkçı Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği!

İstanbul'un seçilmiş il başkanını ne kayyuma teslim ederiz ne de iktidarın yargısına teslim ederiz. Sonuna kadar arkasındayız!

Aziz İhsan Aktaş denilen bir iftiracı, AKP'nin yargı kolları başkanı tarafından kullanılıyor. AKP'nin yargı kolları başkanı kim biliyor musunuz? Akın Gürlek!

Zeydan Başkan 12 yıl önce belediyeyi ilçe belediyesi Seyhan'ı AKP'den almış. Aldığı sırada bir ihale varmış. Normal ödemeler yapılmış. Günü gelince bitmiş bir daha da iş verilmemiş. Kendine sorarsan ortak değiliz diyor. Savcı onlar ortak ben biliyorum diyor.

Güya Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı 12 yıl önce Zeydan Karalar'dan ödeme almış. Onun için Zeydan Karalar içeride yatıyor. Ama Bahçelievler'in belediye başkanı daha geçen sene daha geçen sene iki parça halinde önce kamyonları sonra şoförleri için ihale yapmış.

Toplam 843 milyonluk ihale vermiş. Hakan Efendi'ye dönüp de soran yok. Yazıklar olsun böyle ikiyüzlülüğü. Buradan açık söylüyorum. Eğer Zeydan Karalar ya da Avcılar Belediye Başkanım gencecik kardeşim Utku Caner Çaykara ya da Gaziosmanpaşa'da biricik gencecik kardeşim Hakan Bahçetepe bunların ifadesiyle hapiste yatıyorsa Bahçelievler Belediye Başkanı'nın 50 kere müebbet alması lazım. 50 kere müebbet alması lazım.

AK Parti öyle bir düzen getirdi ki artık dayanacak gücümüz kalmadı. Erdoğan fakir sevmez, zengin sever. Ama bir bakalım Erdoğan'ın haline; Türkiye'de resmi yoksulluk sınırı 88 bin lira. Bütün Türkiye'de durum aşağı yukarı aynı, 88 bin liranın alında alanlar yüzde 95 dedim resmi rakam da yüzde 88. Bakın Erdoğan 88 bin liradan az alanı ya da 22 bin lira asgari ücret alanı sevmiyor ama 700 milyar lira zenginlerin vergisini sildi. Senin cebinde kalsın diyor, hazineye girmiyor. Hepimizin cebinden alıp zenginlerin cebine koydu.

Hasan Mutlu, bu partiye emeği olan tertemiz bir belediye başkanı. Dengeleri değiştirmek için bizim arkadaşlarımızı tutuklamak marifetiyle belediyemize çökmek istiyorlar. Hasan Mutlu '4 kez Cumhur İttifakına geçersen operasyonu durdururuz, yoksa seni içeri alacaklar' dedi.

Eşinin de tanık olduğu bu telefon görüşmeleri, Hasan Mutlu Bey dakikasıyla söylüyor. Abdullah Özdemir savcılığa suç duyurusunda bulunsun diyor. Hasan Bey suç duyurusunda da bulundu, savcılığa da söyledi.

AK Partili bir yönetici 'Hasan Mutlu Başkanım Allah senden razı olsun, belediye AK Partideydi. Otoparkın ücretini elden alırlardı, beni de kazıklamışlardı. Savcılık çağırırsa gidip anlatırım" dedi. Abdullah Özdemir, bu kişi Bayrampaşa'da sizin yöneticiniz Kaan Yürür. Suçlanan İsmail Gemici.

Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum.