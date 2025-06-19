CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis’te yaptığı basın açıklamasında, zeytinlikler başta olmak üzere tarım arazileri, orman alanları ve meralar üzerinde madencilik faaliyetlerine sınırsız yetki tanıyacak yasa teklifine tepki gösterdi. Peki, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal kimdir? Orhan Sarıbal kaç yaşında, nereli?

ORHAN SARIBAL KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünü bitirdi.

1989-1992 döneminde SHP, 2003-2007 döneminde CHP Gürsu İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2005-2007 yılları arasında CHP Bursa İl Delegesi oldu. 2004-2009 ve 2009-2014 dönemlerinde CHP’den Gürsu Belediye Meclis Üyeliği görevini yürüttü.

2003-2015 yılları arasında TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu’nda değişik görevler üstlendi. 2002-2006 yılları arasında Gürsu Muhtelif Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Gürsu Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2006-2010 döneminde Gürsu Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı görevini yürüttü.

“Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Koşulları (2013)” ve “Türkiye’de ve Bursa’da Tarım (2013)” konulu raporlar ile Nota Bene Yayınları’ndan çıkan “Türkiye’de Tarımın Ekonomi Politiği 1923-2013” başlıklı kitapta iki adet bölümün yazımında görev aldı.

ORHAN SARIBAL'IN ÖZEL HAYATI

Orta düzeyde İngilizce bilen Sarıbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.