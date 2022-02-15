CHP, Covid-19’dan ölenlere dair rapor hazırladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin hazırladığı rapor, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ölüm verileri ile belediyelerin açıkladığı verilerin “tutarsızlığını” ortaya koydu.
CHP’nin hazırladığı “21 İlde Bulaşıcı Hastalık Ölümleri Raporu”, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19’a bağlı ölüm verilerinin belediyelerin açıkladığı verilere göre “tutarsızlığını” ortaya koydu. İki rapor arasındaki ölü sayısı farkı 183 bin 902.
Rapora göre Mart 2020-31 Ocak 2022 tarihleri arasında, CHP’li 21 büyükşehir ve il belediyelerinde bulaşıcı hastalık nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşların toplam sayısı 86 bin 607 kişi olarak açıklandı. Bakanlık ise aynı tarih aralığında tüm Türkiye’deki Covid-19’a bağlı ölüm sayısının 87 bin 341 kişi olduğunu belirtti. Raporu hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Yani 60 ilde 23 ayda sadece 734 kişi mi öldü? Bu bilgi ölüm verilerinin saklandığının kanıtı. 31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Türkiye’de Covid-19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı’nın bildiriminden yaklaşık 2.1 kat daha fazla olarak en az 184 bin 636 kişi olabileceği hesaplanıyor” tepkisini gösterdi.
CHP’li İlgezdi, hazırladığı raporda, Sağlık Bakanlığı ile belediyeler arasındaki ölüm verilerinde çelişki olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin geriye kalan 60 ilindeki Covid-19 ölüm eğiliminin raporda yer alan CHP’li 21 ilin ölüm hızıyla eşdeğer olabileceği varsayılan bir hesaplama yapıldığını açıklayan İlgezdi, “31 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Türkiye’de Covid-19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı’nın bildiriminden yaklaşık 2,1 kat daha fazla olarak en az 184 bin 636 kişi olabileceği hesaplanıyor. Aradaki farka göre, gizlenen Covid ölümleri olduğu açık. Dünyada 19. sıradayız ama gerçek rakamları baz alırsak ülkemizin ölüm sayılarına göre pandeminin en çok etkilediği dünyadaki 7. ülke olduğu anlaşılacaktır” diye konuştu.
TÜRKİYE’NİN VUHAN’I
İlgezdi, “Yaptığımız çalışmaya göre Artvin, Bolu, Kırşehir, Edirne, Tekirdağ ve Hatay’da bulaşıcı hastalık ölüm hızı İstanbul’dan daha yüksek. Sağlık Bakanı daha Türkiye’nin Vuhan’ının neresi olduğunu bilmiyor. Ülkemizde pandemide neredeyse iki yıl geride kalırken, Sağlık Bakanlığı halen Covid-19 olgularının ve ölümlerinin il, yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalık, meslek ve sosyal sınıflara göre dağılımını açıklayamadı” dedi.
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