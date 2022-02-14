Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: İlk kez Covid'e karşı etkinliği kanıtlanmış bir ilaç var

14 Şubat 2022 Pazartesi, 11:18

İngiltere başta olmak üzere, ABD ve Avrupa'da da koronavirüs tedavisi için kullanıma giren "molnupiravir" etken maddeli ilaç, artık ülkemizde de hastalara ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, ilacın kimlerde nasıl kullanılacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Yavuz, molnupiravir'in, pandeminin başından beri Covid'e karşı da etkinliği "klinik çalışmalarla" kanıtlanmış ilk ilaç olması nedeniyle önemli olduğuna işaret ederek "Covid-19 ile ilişkili olarak bütün aşamaları geçmiş, yani hem klinik öncesi aşamaları sonra da Covid-19 için klinik çalışmalarını da tamamlamış ilk ilaç. Bu anlamda sevinçliyiz. Klinik çalışmalarda da hem ölümü, hem hastane yatışı yüzde 30 oranında azalttığı gösterilmiş bir ilaç. FDA ve EMA tarafından da güvenli bulunmuş. Şu an İngiltere de kullanmaya başladı. Bizde de kullanmaya başlanmak üzere" dedi.

"İLK 5 GÜNDE BAŞLANMASI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR"

İlacın, klinik çalışmalarda etkinliği gösterilmiş grupta öncelikli olarak kullanılacağını söyleyen Prof. Dr. Yavuz, "Klinik çalışmalarda, semptomlarının ilk 5 gününde olan kişilerde erkenden başlanınca etkisinin yüksek olduğu gösterildi. Bu çok kritik bir şey. Çünkü zaten salgının en başından beri biz bunu biliyoruz, erken başlanırsa tüm viral enfeksiyonlarda başarılı olabiliyor ilaçlar, gripten de biliyoruz bunu. Semptom başlangıcının ilk 5 gününde olan hastalara vereceğiz ilacı. Ayrıca bütün hastalara değil, sadece Covid-19 açısından ölme riski en yüksek olan gruba verilecek. Riski en yüksek olan grupsa yaşlılar, 65 yaş üstü vs, buna göre önceliklendirme yapılarak o gruplarda kullanılacak bu ilaç. Bu tarz yeni ilaçlar kullanıma girdiği zaman, tüm dünyada olduğu gibi, bizde de klinik çalışmalarla bu ilaçların etkinliği ve güvenilirliği takip edilmeye devam edilecek" diye konuştu.

"TÜRKİYE MART'TA PİK NOKTASINA ULAŞACAK"

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, İstanbul'da test pozitiflik oranlarının yüzde 30'lardan 20-23'lere gerilediğini ve vaka sayılarının da azaldığını ancak Türkiye genelinde halen yüksek pozitiflik oranları olduğunu ve Omicron'un henüz pik noktasına ulaşmadığını da kaydederek şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da vaka sayısı olarak bakarsak, bizim kendi hastanemizde de genelde sayı ve pozitifik oranı İstanbul'u yansıtıyor, şu anda yüzde 20-23 gibi bir test pozitiflik oranı var. Vaka sayısı da yarı yarıya azalmış görünüyor. Özellikle okulların tatil olması ile birlikte, İstanbul'da sayılar gittikçe azaldı. Ama tabii Türkiye geneline baktığımızda, Ankara'nın mesela, İstanbul'un 2 hafta önceki dönemini yaşadığı haberlerini alıyoruz. Çok arttı orada vakalar ve yavaş yavaş her yerde bu Omicron, İstanbul'da gösterdiği gibi etkisini gösterecek. Mart ortasına kadar Türkiye'de pikini tamamlamış olacak diye düşünülüyor. Analizler, modellemeler bunu gösteriyor"

"DSÖ'YE GÖRE BA.2 BASKIN OLACAK"

Omicron'dan sonra ortaya çıkan BA.2 varyantı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Yavuz, "DSÖ'nün tahmini, BA.2'nin baskın hale geleceği yönünde. Çünkü bütün varyantlarda gördük, hangisi daha fazla bulaşıyorsa o baskın hale geliyor. Bir sürü senaryolar da var aslında, örneğin BA.2 baskın hale gelebilir ama Delta kaybolacak mı acaba? Biz de halen arada Delta da görebiliyoruz gerçekten. Ama BA.2'nin de kliniği Omicron ile benzer. İlk Danimarka'dan vs elde edilen veriler bunu gösteriyor. Hastalık şiddetinin çok da farklı olmadığı görülüyor. Hindistan'da da BA.2 yayılımı devam ediyor. Oradan da gelecek sonuçlarla birlikte, daha sağlam verilerimiz olacak" ifadelerini kullandı.