CHP Datça'da Sezai Öz yeniden ilçe başkanlığı görevine döndü

Muğla’nın Datça ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) örgütü içinde yürütülen istişareler sonucunda, daha önce istifasını sunan İlçe Başkanı Sezai Öz’ün göreve devam etmesi kararlaştırıldı. Örgütün talebi ve yapılan görüşmeler sonrası Öz, kararından vazgeçerek başkanlık görevini sürdüreceğini duyurdu.

‘KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM’

Göreve dönüşüne ilişkin yazılı bir açıklama yapan Sezai Öz, parti üyelerinin ve örgütün kendisine yönelik güvenine teşekkür etti. Öz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Örgütümüzün birlik ve beraberliği her şeyin önündedir. Bu sorumluluğun bilinciyle görevimin başındayım. Datça’da yürüttüğümüz çalışmaların devamlılığı için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz."

PARTİ TABANINDA MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Kararın, Datça’daki parti içi çalışmaların aksamaması ve birlik ruhunun korunması adına alındığı belirtildi. CHP Datça İlçe Örgütü, yeni dönemde çalışmaların daha güçlü bir şekilde sürdürüleceğini ifade ederken, gelişme parti tabanında da karşılık buldu.