CHP’de butlan sonrası ilk PM’de ‘polis baskını’ eleştirileri yapıldı: ‘Eleştirileri kabul ederim’

CHP’nin Parti Meclisi, mutlak butlan kararı sonrası önceki gün mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında ilk toplantısını yaptı. CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel’e yakın 27 ismin istifa ederek katılmadığı toplantıda kurultay süreci, parti içinde süren tartışmalar, CHP genel merkezine yapılan polis baskını ve 9 milletvekilinin ihracı konuşuldu. Edinilen bilgiye göre; toplantıda söz alan ve butlan süreci içerisinde daha uzlaşmacı bir tavır izleyen bazı Parti Meclisi üyeleri, partiye yapılan polis baskınını eleştirdi. O gün yapılanları doğru bulmadığını dile getirdi. Bunun üzerine de Kılıçdaroğlu’nun o gün genel merkezde olan isimlerden Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’dan yaşananlarla ilgili bilgilendirme yapmasını istediği kaydedildi.

BASKINA ‘YANLIŞ YAPILMIŞTIR’ YORUMU

Kılıçdaroğlu’nun, baskınla ilgili eleştirilere karşı sabah oraya gidilmesiyle ilgili bir bilgisi ya da talimatı olmadığını söylediği belirtildi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’nun o gün yaşananlara yönelik detaylı bir inceleme yaptıracağı da kaydedildi. Öte yandan; Kılıçdaroğlu’nun yapılan eleştirilere karşı “Yanlış olmuştur. Eleştirileri kabul ederim” yanıtını verdiği belirtildi.

‘ŞAHİN BİR EKİP GELDİ’

Mahkeme kararı sonrası yeni bir Merkez Yönetim Kurulu oluşturulana kadar, partiye “şahin bir ekip” geldiğini söyleyen bazı Parti Meclisi üyeleri “Yeni Merkez Yönetim Kurulu oluşturulana kadar bazı yanlış işler yapıldı. Şahin bir ekip geldi, o polis baskını gibi herkesin eleştirdiği olaylar yaşandı. Ama Merkez Yönetim Kurulu oluşturulduktan sonraki süreçte daha sağduyulu, kurumsal, sakin, kucaklayıcı bir süreç yürütülmeye çalışılıyor. İlk dönemde bazı arkadaşlarımızın hatası oldu. Ama şu an söylediğimiz, bizden önceki ekip de CHP’liydi, hepsi arkadaşımız. CHP bir bütün kalmalı. Bu süreci bütünlük içinde atlatmalı” görüşünü paylaştı.

İHRAÇLAR ELEŞTİRİLDİ

Toplantıda 9 milletvekilinin ihraç süreciyle ilgili eleştirilerin de dile getirildiği belirtildi. Bu kapsamda bazı PM üyelerinin “İhraç sürecine erken başlandı. Bazı isimlerin ihracı yanlış oldu” gibi eleştiriler yönelttiği öğrenildi. Buna karşın bazı PM üyeleri ihraçları, “Özel yönetiminin tavrı nedeniyle ihraçlara başlanmak zorunda kalındı. Uzlaşmacı olmadılar” ifadeleriyle savundu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA KAPI KAPALI

Bunun yanında yine kurultay konusunun da toplantıda ele alındığı ve kurultay davasıyla ilgili tedbir kararırın olağanüstü kurultaya engel olacağıyla ilgili görüşlerin paylaşıldığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun kurultayla ilgili “Mümkünse hemen başlatılmalı” yorumunu yaptığı, bunun üzerine olağan kurultay için süreçlerin nasıl işletilebileceğiyle ilgili Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.