CHP’de il yönetimleri görevden alınan ilçeler, seçilmiş yönetimleri destekliyor: ‘Tek gündemleri ihraç’

CHP’de butlan yönetimi şu ana kadar 40’a yakın il başkanını görevden alsa da, ilçe yönetimleri seçilmiş başkanlarına destek açıklamaları yapıyor. Partideki bu tabloyu gösteren Özgür Özel yönetiminden isimler “Atama il başkanları şu an toplantı yapacak ilçe başkanı bulamıyor. En ilgisiz kişilere teklif götürseler bile daha çoğu yere atama yapamadılar. Atama yapmaları zaman alıyor. İller bitince ilçelere geçmek isteyecekler. Ama örgüt onları kabul etmiyor” dedi.

‘190 BİNE YAKIN SANDIK GÖREVLİSİ BİZİMLE’

CHP’nin böyle bir ortamda nasıl sandık görevlisi, saha çalışması yapacak üye bulacağını soran partinin seçilmiş kurmayları “Biz 190 bin sandık görevlisini şimdiden belirlemiştik. Hepsini kontrol edeceğimiz bir sistem kurmuştuk. Hepsini en az iki kere telefonla aramıştık. Bu insanlarla şu ana kadar hazırladığımız hükümet programının saha çalışmasını başlatmıştık. Yazın da bunları devam ettirmeyi düşünürken ve eylüle de seçim tatbikatı hazırlarken butlan oldu. Şimdi bu arkadaşlarımızın hepsi hâlâ bizimle çalışmak istediğini söylüyor. Genel merkezi tanımıyor. Butlancıların böyle bir ortamda saha çalışması yapma, sandık güvenliğini sağlama, insanların derdini dinleme, siyaset üretme gibi bir hedefi yok. Tek dertleri ‘Bu hafta kimi ihraç etsem.’ Bu şekilde parti yönetilmez” ifadelerini kullandı.

‘AKP’NİN İSTEDİĞİ GİBİ BİR CHP...’

Partinin görevden alınan il başkanları da benzer bir tablo olduğunu belirterek “Yeni bir parti kurulursa da bu arkadaşlarımız bizimle hareket edecektir” yorumunu yaptı. Buna karşın yeni bir parti sürecinin sıkıntılı olacağına dikkat çeken Özel kanadından isimler “Sandık görevlisi vermenin belirli şartları var. Yeni bir parti kurulursa maddi sorunlar olacak. Kurulmuş tüm sistemlerimiz zaten gitmiş oluyor. Bunlarla da ilgilenmemiz gerekecek. Bu yönetim anlayışı yüzünden seçimlere AKP’nin istediği gibi bir CHP girecek” tepkisini gösterdi.

‘TEPKİ DİNER’ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan butlan yönetimi, Özel kanadının çizdiği bu tablonun “abartılı” olduğunu söylüyor. Şu an oluşturulan kamuoyu baskısından kendini destekleyen isimlerin bunu açıklayamadığını belirten kurmaylar, atamaların zamanla tamamlanacağını ve eylül ayında olağan kongre sürecinin başlamasıyla partinin sakinleşeceğini söylüyor.