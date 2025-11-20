CHP’de İmralı’ya gidilmesini isteyen de istemeyen de var

Meclis’te yeni çözüm süreci için kurulan komisyon, yarınki toplantısında terörist ele başı Abdullah Öcalan’la görüşüp görüşmeme konusunu ele alacak. DEM Parti sürecin başından bu yana komisyonun Öcalan’ı dinlemesi gerektiğini söylüyor. MHP de bu öneriye destek veriyor. Burada CHP ve AKP’nin nasıl bir tavır izleyeceği merak ediliyor.

Komisyonun son oturumunda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir “MHP’nin ve AKP’nin gitme talebi olduğunu biliyoruz. Acaba AKP’nin de böyle bir talebi var mı?” sorusunu yöneltirken, CHP’li Sezgin Tanrıkulu da bugüne kadar komisyonun dinlediği kişilerle ilgili bir oylama yapmadığını, o yüzden İmralı’ya gidilmesi konusunda bir oylama yapılmasının da doğru olmayacağını söyledi.

Tanrıkulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a “Siz insiyatif alın, gruplarla konuşun, üye versinler. Daha doğru bir yöntem olur” önerisini getirdi. CHP’de konuyla ilgili yorum yapan herkes, bugün CHP lideri Özel’in komisyon üyeleriyle yapacağı toplantının belirleyici olacağını söylüyor.

‘GENEL EĞİLİM GİDİLMEMESİ YÖNÜNDE’

Partinin yönetiminden konuyu değerlendiren bazı isimler “komisyon üyelerinde de parti yönetiminde de genel eğilimin İmralı’ya gidilmemesi yönünde olduğunu” aktarıyor. Buna rağmen tüm partililer bugün yapılacak toplantıdan çıkacak karara saygı duyacağını vurguluyor. Gitme ihtimalini bireysel değerlendiren bazı kurmaylar “Öcalan’la zaten görüşülüyor. DEM Parti beyanlarını aktarıyor. Ne sadece İmralı’ya gitmek ne de sadece silah bırakmayla ilgili yasal düzenlemeleri yapmak bugün yaşadığımız sorunları çözmeyecek. Sürece toplumsal rıza gerek. Bir taraftan CHP’ye operasyonlar sürecek, parti kapatmaya varıncaya kadar adımlar atılacak; bir yandan da ‘sorunu çözdük’ diyeceksiniz. Sadece İmralı’ya giderek bir çözüm çıkmaz. CHP giderse tabanından tepki alır” diyor.

‘DAHA ÖNCE GRUBA SORULMUŞTU’

Konuyu değerlendiren milletvekilleri arasında ise, İmralı’ya gidilmesini destekleyen de desteklemeyen de olduğu görülüyor. Destekleyen vekiller “Tabanın istemeyeceği bir şey ama bu konuda sorumluluk almak gerekiyor. Devlet de zaten Öcalan’la görüşüyor. Meclis neden görüşmesin? Ayrıca görüşme için farklı yollar bulunabilir” diyor.

Gidilmesini eleştiren vekiller ise, daha önce komisyona katılıp katılmama konusunda grup içinde oylama yapıldığını anımsatıyor.

Vekiller “Komisyon ilk kurulduğunda milletvekili grubunda iki oylama yapılmıştı. Birinde ‘Katılalım mı?’ diye sorulmuştu. Buna ‘Süreç Meclis’te ilerlemeli’ diyerek çoğunluk ‘Evet’ demişti. Bir de silah bırakma sürecini yerinde takip edip etmemek sorulmuştu. Yakın bir oranla silah bırakmanın izlenmemesi kararlaştırılmıştı. Şimdi İmralı’ya gidilmesi de çok önemli bir karar. Öcalan meşru bir aktör değil. Oraya gitmek onu meşrulaştırır. Belki ileride çıkmasının yolunu açar. Gitmek, ‘Sorun Meclis’te çözülsün’ söylemiyle çelişir. O yüzden bu konuda grupta bir oylama yapılabilirdi. Oylama olursa da zaten grup gidilmesini desteklemez” değerlendirmesini yapıyor.

Partideki tüm yorumlara karşın, son kararın CHP lideri Özel’de olduğu görülüyor.