CHP’de Kılıçdaroğlu’na tepki tartışması... Adıgüzel’den Solakoğlu’na: ‘Fındık tekelinin sözcüsü’

CHP Tarım Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, 'arınma' çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na “Girdiğiniz 13 seçimi kaybetmekle kalmayıp bir de memleketin bu hale düşmesine vesile oldunuz. Sorumluluk kabul etmeyip halen gündemde kalmanız aslında 'King Baby' sendromunun ta kendisidir. Genellikle bağımlılarda sık karşılaştığımız bir klinik durumdur” yanıtını verdi. Duruma tepki gösteren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel “Sencer Solakoğlu, Karadeniz'de Ferrero sözcülüğü yapıp bozulan imajını yancılık ile kazanma çaban edepsizlik sınırlarını aşmış, önce parti ahlakını, eski/yeni genel başkanların dokunulmaz olduğunu öğren” dedi.

'İŞİNİ DÜZGÜN YAP COWBOY'

Sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yapan Adıgüzel “Sahte doktorluk ile teşhis koyacağına önce kendi işini düzgün yap cowboy. Kamuoyu bilsin ki; tıbbi olarak incelemesi biter bitmez bunun teşhisini iki gün içinde kamuoyu ile paylaşacağım da,

-zirai olarak ise bu şahıs, Ferrero'nun ve sermayenin CHP'ye sızdırdığı bir aparat, fındık coğrafyasına salınmış bir kokarca felaketidir” ifadelerini kullandı.