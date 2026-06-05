CHP’de kurultay tartışmaları için gözler 11 Haziran’da yapılacak PM’de

CHP’de mahkeme kararıyla göreve gelen yönetim, 11 Haziran’da Parti Meclisi’ni toplayacağını duyurdu. Partinin seçilmiş yönetiminden isimlerin Kılıçdaroğlu kanadıyla karşı karşıya geleceği bu toplantıda gündem başlıklarından biri de kurultay olacak. Bu konuda tedbir kararını gerekçe göstererek kurultayın yapılamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu kanadı, “Özel yönetiminin kendisiyle diyaloğa açık olmadığını ve medya üzerinden mesaj göndermeyi tercih ettiğini” söylüyor.

‘KURULTAYI KONUŞMAK LAZIM’

CHP’li milletvekilleri Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç’un hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel’le yaptığı görüşmelere ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu kanadı “Bu arkadaşlarımız bizim belirlemek istediğimiz resmi heyet değil. Partinin içindeki durumda kendileri insiyatif alarak görüşüyorlar” diyor. Kendileri bir heyet kurma önerisini getirdiğini anımsatan partililer “Yol haritasını, kurultayı, içeriğini konuşmak lazım. Ama arkadaşlarımız şartlar koşarken bu zor. Sert açıklamalar yapıyorlar. Kayyım istiyorlar. Bunlar partiyi yoruyor” diyor. Kılıçdaroğlu kanadı, Özel yönetiminin “Parti kurultay yapmazsa seçime giremez” yorumunun da siyasi olduğunu savunuyor.

‘12 TEMMUZ’DA KURULTAY İSTİYORUZ’

Özgür Özel kanadındaki PM üyeleri ise ana gündemlerinin olağanüstü kurultayın hemen toplanması olduğunun altını çiziyor. Bu konuda milletvekillerinin bildirisini anımsatan kurmaylar “Biz tarihimizi ilan ettik. 110 milletvekili buna imza attı. 12 Temmuz’da kurultay istiyoruz. Aksi, partiyi Erdoğan’a rehin vermek olur. Yasaları istediği gibi yorumlar, partiyi seçime sokmamaya kalkar. Zaten partinin içindeki siyasi krizden çıkışın yolu da kurultaydır. Parti seçimsiz yönetilemez” diyor.

‘KURULTAY YAPAMIYORLAR AMA ADAY BELİRLİYORLAR’

Kılıçdaroğlu kanadının kurultaya karşı tedbir kararını göstermesine tepki gösteren Özel yönetiminden isimler, butlan yönetiminin seçimlere ve cumhurbaşkanı adayına yönelik açıklamalarını anımsatıyor. Kurmaylar “Siz seçim olursa listeleri yapma yetkisinde olacaksınız, ittifak kurmaktan söz edeceksiniz, aday da belirleyeceksiniz ama kurultay yapma yetkiniz olmayacak. Böyle bir şey olamaz. Tedbir görevi kalkarsa zaten göreviniz bitiyor. Tam tersine sizin asıl göreviniz kurultayı yapmaktır” görüşünü paylaşıyorlar.