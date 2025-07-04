CHP'den adliye önünde tutuklamalara tepki: 'Bu bir itibarsızlaştırma operasyonu'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İzmir’de gerçekleştirilen ‘Kooperatif’ soruşturması kapsamında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile toplamda 45 kişinin tutuklanması hakkında İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.



CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Murat Bakan ve Ensar Aytekin adliye önünde açıklamada bulunarak CHP’nin itibarsızlaştırılmak istendiğini söyledi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, hukukçularla sürece ilişkin toplantı yapılacağını ve hafta başı tutuklamalara itiraz edeceklerini belirtti.



CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer ve beraberindeki 155 kişinin adliyeye sevkinin ardından ilk duruşma tamamlandı. Duruşmada, Aslanoğlu ve Soyer’in, İzBB eski Genel Sekreteri Barış Karcı’nın, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da içinde bulunduğu 45 şüpheli için tutuklu yargılama kararı verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Ensar Aytekin ve Murat Bakan ilk duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı.

DENİZ YÜCEL: “HAFTA BAŞI İTİRAZ EDECEĞİZ”

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, “Bu soruşturmaların CHP’ye yönelen 31 Mart seçimlerinden başlayan sürecin bir parçası. Bu soruşturmalar CHP’nin iktidar yürüttüğünü engellemek için, toplumda CHP’yi itibarsızlaştırmak için yapılan soruşturmalar. Ben Tunç Soyer ile 4 sene çalıştım, suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum. Şenol Aslanoğlu’nun da diğer tutuklana arkadaşların suçsuz olduğuna ve kısa sürede aklanacaklarına inanıyorum. Bu bir itibarsızlaştırma süreci ama CHP bu tip soruşturmalarla itibarsızlaşmaz. Bu hukuksuzluğu yaşatanlar, bu kadar aileyi üzenler b u arkadaşlar aklandığında utanacak ve bağımsız yargı önünde hesap verecek. CHP olarak tüm kadrolarımızla arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Hukukçu arkadaşlarımızla bir toplantı yapacağız, hafta başında mahkemeye itirazlar yapılacak, arkadaşlarımız dışarı çıkana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

ENSAR AYTEKİN: “BAĞIMSIZ YARGI KARŞISINDA HESAP VERECEKLER”

Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, “Tutuklanma sebebi CHP’li eski belediye başkanı olmasıdır, ortak yanları CHP’li olmalarıdır. Antalya Manavgat’ta da benzer operasyon yapılmıştır. Bunun nedeni açık çünkü CHP Türkiye’nin birinci partisi olmuştur. Bu harami düzene son verecek tek kale, son kale CHP olduğu için CHP’liler bunu yaşamakta. Gün gelecek adaleti bu ülkeye Cumhuriyeti kuran parti getirecektir. O gün gökyüzündeki güneş gibi olacak, herkese adaletli olacağız, bugünün hakkını yiyenleri unutmayacağız. Bağımsız yargının karşısında hesabını verecekler” ifadelerini kullandı.

MURAT BAKAN: “YANLARINDAYIZ”

CHP Genel Başkan yardımcısı Murat Bakan, “Son derece üzgünüm, tutuklama kararı verilen insanların birçoğunu yıllardır tanıyoruz. İçlerinde 30 yıllık bürokrat var. Çocukları olanlar var, biz onların masumiyetine inanıyoruz, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tebliğnameye aykırılıktan kamu ihale kurumundan izin alınmasına rağmen 20 yıllık bürokratlar sabahın köründe gözaltına alınarak, tutuklandı. Türkiye’nin neresinde kooperatiften dolayı operasyon gördünüz. Hesaplarda hata olduysa gider Sayıştay'da hesabını verirler. Buraya cinayetten tutuklananlar göğsünü gererek giriyor, çünkü suçlu, bizim çocuklarımız gözyaşı döküyor. Burada yapılan siyasi operasyondur. Sayıştay raporları ile insanları cezaevine atmak, başka bir gerekçeyle anlatılamaz. Biz çocuklarımızın arkasındayız, ailelerinin yanında olacağız. İlk hakim karşısına çıktıklarında salıverileceğine inanıyoruz, Levent İşler, FETÖ’nün içeri alamadığı adam, Aziz Kocaoğlu döneminden beri görev yapıyor. Bu insanlar suçsuz, tutuksuz yargılansınlar.