CHP’den ‘akaryakıtta KDV yüzde 1 olsun’ talebi: Savaş bahanesiyle vatandaşın sırtına yüklenmeyin

CHP Ankara İl Örgütü, akaryakıta yapılan zamları protesto etmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu önünde toplandı. İl başkanı Dr. Ümit Erkol burada açıklamalarda bulundu. AKP iktidarını her fırsatta her şeye zam yapmakla eleştiren Erkol, “İktidar şimdi de ABD ve İsrail haydutlarının İran’a yönelik saldırılarını bahane ederek, akaryakıta zam yaptı. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de, ortalama benzin fiyatı, 1.78’di. Bugün ise 62 TL. Motorin 1.10 TL’den bugün 72 TL’ye gelmiş durumdadır. Benzin, 36 kat artmış, motorin ise 65 kat artmış durumdadır. Evet, savaş var. ABD ve İsrail’in saldırganlığını bir kez daha lanetliyoruz ancak iktidar bu savaşı bahane ederek cebimize göz dikmiş durumda...” dedi.

"HER ŞEY AŞIRI ZAMLANACAK"

Erkol sözlerini şöyle sürdürdü: “2002’de brent petrolün fiyatı 25 dolardı. Bugün 100 dolar. O günden bugüne brent petrol fiyatları 4 kat artmışken, benzinin 36 kat, motorinin 65 kat artması, bu iktidarın halkın sırtına kene gibi yapışıp sömürdüğü anlamına geliyor. Savaş başladığında, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya dikkat çeken genel başkanımız, fiyat artışlarının ÖTV’den karşılanmasını önerdi. İktidar, mecburen kabul etti. Şu an yüzde 75’i ÖTV’den, yüzde 25’i de vatandaşın cebinden karşılanıyor. Eğer genel başkanımızın önerisi olmasaydı, şu an 100 TL’yi çoktan aşmış olurdu. Halen motorin fiyatlarında yüzde 20 KDV alınıyor.

CHP’nin önerisi şudur: 'Hızla motorin ve benzinde KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi’. Aksi halde fiyatların önüne geçilmez ve iğneden ipliğe her şeye fahiş zam gelir. ÖTV’den vazgeçmek yetmez, KDV’den de vaz geçin. ÖTV’den vazgeçmek, belli bir süreliğine vergi kaybına yol açtı. KDV’den vazgeçmek de, belli bir süreliğine bir vergi kaybı yaratacak ancak dün genel başkanımızın da dikkat çektiği gibi KDV, yüzde 1’e düşmezse o mazotla taşınan domatesten salatalığa, ayakkabıdan hırkaya, her şey aşırı zamlanacak. Maliyet arttığı için geçim sıkıntısı başlayacak. Buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Savaşı bahane ederek, fiyatların yükünü vatandaşın sırtına yüklemekten vazgeçin. bir an önce CHP’nin önerilerini uygulayın. Yönetemediğinizi görüyoruz, getirin sandığı, millet versin kararını...”