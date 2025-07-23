CHP'den AKP'ye 'borç' tepkisi: 'Bu yolun sonu karanlık...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine'nin faiz ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karabat, "Devletin ve özel sektörün borç yükünün artıyor, gelecek ipotek ediliyor" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ekonomik sorunları çözemeyen Mehmet Şimşek, günü kurtaracak ancak ülkenin geleceğini karartacak adımlar atıyor. Tahviller üzerinden sürekli borç alınıyor. Hemen hemen her hafta, Hazine’nin tahville borçlandığı haberleri düşüyor. Ancak bunların faizlerinden söz edilmiyor. Dün de toplam 5 milyar 814 milyon 127 bin dolarlık devlet tahvili ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bir yıl vadeli gerçekleştirilen bu borçlanmaya yoğun talep geldiği ifade edildi. Elbette talep çok olur. Çünkü yüksek faiz veriliyor. Türkiye’nin CDS’i de eklendiğinde buradaki faiz yüzde 8-9 civarına çıkıyor."

"HAZİNE, BİR YIL SONRA EN AZ 500 MİLYON DOLAR FAİZ ÖDEYECEK"

"Yani Hazine, bir yıl sonra en az 500 milyon dolar faiz ödeyecek. Türk lirası karşılığı günümüz kurlarıyla 20 milyar TL’yi geçiyor. Önümüzdeki 1 yılda normal şartlarda dolar kurunun en az yüzde 30 devalüe olması bekleniyor. Günümüz kurlarıyla 235 milyar TL’ye karşılık gelen bu tahvil ihracının bir yıl sonraki ödemesi 300 milyar TL’yi bulacak. Ödenecek faizle birlikte toplam maliyet en az 320 milyar TL’ye ulaşıyor. Herhangi bir kur şokunda bu rakamlar katlanarak artacak. AKP ne diyor? 2 yıl sonra enflasyon tek haneli seviyelere inecek. Peki, devletin 2 yıllık tahvil faizi kaç? Yüzde 40’ın üzerinde! Kendileri bile enflasyonun düşeceğine inanmıyor."

"AKP, BORCU BORÇLA KAPATIYOR"

"Sadece Hazine değil, özel sektör de büyük borç yükü altında. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2025 yılı Mayıs sonu itibarıyla 190,4 milyar dolara yükseldi. 2024 yıl sonuna kıyasla 18,1 milyar dolarlık bir artış söz konusu. Hazine’nin faiz ödemeleri, ana para ödemelerini geçti. Borcun faizini ödemek için daha fazla borçlanılıyor. AKP, borcu borçla kapatıyor. Özel sektörde alarm zilleri çalıyor. Bu yolun sonu karanlık, araba duvara toslayacak!"