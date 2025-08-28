CHP'den AKP'ye geçmişlerdi: Yurttaşlar ‘Tu size’ diyerek yüzlerine tükürdü!

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen dört Meclis üyesi Hilal Kabasakal, Şakir Gülmez, Muharrem Özcan ve Necmettin Aka, Yenikent Mahallesi Zeytindalı Parkı'nda düzenlenen Türkiye–Yunanistan Halk Oyunları etkinliğinde "tükürüklü" protestoya maruz kaldı.

Aydın Denge'nin haberine göre, Meclis Üyeleri Şakir Gülmez ile Muharrem Özcan etkinliğinde mahalle sakini olan yurttaşlar tarafından tepki gördü. İki isim, olay sırasında diğer milletlerin de yanlarında bulunduğunu ancak tepkilerin kendilerine yöneldiğini ifade etti.

“TU SIZE, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Görgü tanıkları, mahalle sakini bir kadının Özcan ve Gülmez'e sert sözlerle ayrıldığını belirtti.

Bir yurttaş, "Tuu size, utanmazlar! Hakkımızı helal görmüyoruz, oylarımız haram olsun" diyerek tepki gösterdi. Partinin iki meclis üyesi ne yapacaklarını şaşırdı ve karşılıksız olay yerinden ayrıldı.

Yaşananlardan dolayı çok rahatsız edenlerin dile getirdiği meclis üyelerinin yakın çevrelerine “Bu kadar ağır bir protesto ile ilk kez karşılaşıyoruz” dediği iddia edildi.

“TÜKÜRME SÖYLEMSEL OLDU”

AKP'ye geçiş Söke Belediyesi iştiraki LİMA A.Ş. Yönetim Kurulu Seçimi ile ilişkili olan Muharrem Özcan, yaşananların kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Özcan, "Tükürme olayı 'Tu size' şeklinde ifade etti, yüzümüze tükürük gelmedi. Keşke böyle bir durum yaşanmasaydı" dedi.

Şakir Gülmez ise, "Mahalle sakini kadın, 'CHP'ye oy verdiler, AKP'ye geçtiniz, haklarımı helal ettiler' dedi. Cevap vermek gerekirse, şahsıma yönelik tükenmeme yaşanmadı. Ancak üzücü bir olay" ifadesini kullandı.