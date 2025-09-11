CHP'den AKP'ye geçmişti... Umut Yılmaz hakkında 'şaibeli lüks araç' iddiası

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP’den AKP’ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’la ilgili çok önemli bir iddiada bulundu.

Öztürkmen, "Bir belediye başkanı, neden belediyesinin dev ihaleler verdiği şirketlerin üzerine kayıtlı araçlara biner? Daha açık soralım; belediyeyle iş yapan şirketler neden belediye başkanına özel araç tahsis eder? Bu şirketler AKP'li belediye başkanına özel araç tahsisi dışında başka ne gibi imkânlar sağlamıştır? Umut Yılmaz bunu çıkıp açıklamalıdır" dedi.

"HAKKINDAKİ SORUŞTURMA JET HIZIYLA KAPATILDI"

Öztürkmen, söz konusu iddiaya ilişkin şunları kaydetti:

"Umut Yılmaz, çok değil daha birkaç ay önceye kadar henüz CHP’deyken Gaziantep'te AKP yöneticileri tarafından 'yolsuzluk' ve 'ihaleye fesat karıştırmakla' suçlanmış, Yılmaz ile birlikte 14 kişi hakkında 20 Ocak 2025 tarihinde soruşturma başlatılmıştı. 30 Ocak 2025 tarihinde AKP Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler de aynı suçlamalardan suç duyurusunda bulununca iki dosya birleştirilmişti. Soruşturma devam ederken Yılmaz 3 ay sonra 8 Nisan 2025’te kameralar karşısına geçerek CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz bu sürede AKP'ye katılmak için temaslara başladı. İstifa açıklamasından sadece 1 ay sonra 23 Mayıs 2025 tarihinde soruşturma dosyasıyla ilgili önemli bir karar çıktı. Başsavcılık, 14 şüphelinin bulunduğu dosyada sadece iki kişi hakkında 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Bu iki kişiden biri Umut Yılmaz’dı. CHP’den istifa etmesinden çok kısa süre sonra Yılmaz hakkındaki soruşturma jet hızıyla kapatıldı.

"BU İHALEYLE 194 MİLYON LİRA KAMU ZARARI OLUŞTU"

Ancak skandal burada bitmedi. Yılmaz CHP'den istifa ettikten sadece üç hafta sonra, Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 1 milyar 898 milyon TL'lik dev bir asfalt ihalesi verdi. İhale belgelerini tek tek inceleyince, dev ihalenin, en düşük bedeli veren şirkete değil, 'fiyat dışı unsurlar' öne sürülerek, 4. sıradaki firmaya verildiğini gördük. Geçerli ihale teklifi veren tam 10 firma arasındaki 9 firma bindelik oranlar dahi dikkate alınarak küsuratlı puanlar alırken, ihaleyi kazanan firmaya kılçıksız tam 100 puan verildiği görülüyor. Yani hiç puan kırılmamış. Bu puan farkından dolayı ihale 194 milyon lira fazla maliyetle AVOS adlı firmaya gidiyor! 26 Mart 2025'te açılan, 29 Nisan 2025 tarihinde sonuçlanan bu ihaleyle 194 milyon lira kamu zararı oluştu.

"İNGİLTERE’DE ŞİRKET KURDUĞU İDDİASI DA GÜNDEME GELMİŞTİ"

Şehitkamil Belediyesi’nin bu dev asfalt ihalesini kazanan AVOS firması AKP’li siyasetçilerle olan yakın ilişkileriyle dikkat çekiyor. AVOS Grup'un resmi sahibi Veysel Reşitoğlu. Reşitoğlu soyismi tanıyanlara yabancı gelmemiştir. Veysel Reşitoğlu, 'ihale kralı' olarak bilinen Ekpet İnşaat'ın sahibi Selman Reşitoğlu’nun kardeşi. Selman Reşitoğlu, kamudan aldığı milyarlık dev ihalelere rağmen, ödediği düşük vergi oranlarıyla tanınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan parça parça 10.9 milyar TL’lik ihale alan Selman Reşitoğlu’nun şirketi Ekpet İnşaat'ın buna rağmen sadece 10.8 milyon TL vergi ödediği ortaya çıkmıştı. Daha dikkat çekici olan ise, Reşitoğlu ailesinin AKP'li Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile olan yakın ilişkisi. Selman Reşitoğlu ile Mehmet Şimşek'in özel bir jette ve lüks bir restoranda çekilmiş samimi fotoğrafları geçen aylarda basına yansımış, büyük bir tartışmaya neden olmuştu. Selman Reşitoğlu’nun amcası Abdurrahman Reşitoğlu’nun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile İngiltere’de ortak bir şirket kurduğu iddiası da gündeme gelmişti.

"SAVCILARA SESLENİYORUM; GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ"

Kendi şahsi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video AKP'li Umut Yılmaz'ı ele verdi! Videoda bir mahalle ziyaretine gittiği görülen Yılmaz, otomobili kendisi kullanıyor. Kullandığı otomobil resmi değil, yani Yılmaz'ın şahsi kullanımında. Plakası da sivil. 06 FIY 825 plakalı bu aracı araştırdığımızda çok çarpıcı bir bilgiye ulaştık. Araç, özel bir şirket adına kayıtlı. Tahmin edin hangi şirket? Umut Yılmaz'ın şahsi kullanımda olan bu araç, yukarıda özetlediğim 1.8 milyar TL'lik şaibeli ihalenin verildiği AVOS Grup'un birlikte iş yaptığı, ortak ihalelere girdiği EK-PET İnşaat üzerine kayıtlı. EK-PET İnşaat kamudan aldığı dev ihaleler nedeniyle 'ihale kralı' olarak bilinen Selman Reşitoğlu’na ait! Aslında iki firma da aynı aileye Reşitoğlu ailesine ait. Bir belediye başkanı, neden belediyesinin dev ihaleler verdiği şirketlerin üzerine kayıtlı araçlara biner? Daha açık soralım; belediyeyle iş yapan şirketler neden belediye başkanına özel araç tahsis eder? Bu şirketler AKP'li belediye başkanına özel araç tahsisi dışında başka ne gibi imkânlar sağlamıştır? Umut Yılmaz bunu çıkıp açıklamalıdır.

Bir çağrı da Cumhuriyet savcılarına; 1.8 milyar TL'lik şaibeli ihaleyle ilgili iki hafta önce suç duyurusunda bulunmuştum. Bu özel araç skandalını da savcıların dikkatine sunuyorum! Görmezden gelemezsiniz; AKP’li belediye başkanını plakası ele verdi! AKP’li Umut Yılmaz’ın aracından ‘şaibeli ihale’ çıktı."