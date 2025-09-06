AKP'ye geçmişti: Süleyman Soylu'dan Özlem Çerçioğlu'na telefon!

AKP Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı.

"'ERDO Ğ AN'A G Ü VEN ' DED İ M"

Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan Soylu, Çerçioğlu'nun AKP'ye katılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Partiye gelmesi önemli bir adımdır. Özlem Çerçioğlu için ne kadar önemliyse AK Parti için de o kadar önemlidir. Çünkü AK Parti gelinebilecek bir partidir ve çeyrek asır iktidar sonra. AK Parti kapısını her daim açık tutmalı ve bunu her an hissettirmelidir."

Süleyman Soylu, Metan'ın "Sizin Özlem Hanım ile bir temasınız oldu mu?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Ben hemen aradım tebrik ettim. Ben önemsiyorum, önemli bir iş olarak görüyorum. Bir telefon beklediğini düşünmüyorum, ama çok memnun olduğunu hissettim ve çok güzel şeyler söyledim. Tayyip Erdoğan'a güven dedim."