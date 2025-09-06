Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'ye geçmişti: Süleyman Soylu'dan Özlem Çerçioğlu'na telefon!

AKP'ye geçmişti: Süleyman Soylu'dan Özlem Çerçioğlu'na telefon!

6.09.2025 10:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP'ye geçmişti: Süleyman Soylu'dan Özlem Çerçioğlu'na telefon!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu AKP'ye geçtiği için arayıp tebrik ettiğini söyleyen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir telefon beklediğini düşünmüyorum, ama çok memnun olduğunu hissettim ve çok güzel şeyler söyledim. 'Tayyip Erdoğan'a güven' dedim" diye konuştu.

AKP Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı.

"'ERDOĞAN'A GÜVEN' DEDİM"

Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan Soylu, Çerçioğlu'nun AKP'ye katılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Partiye gelmesi önemli bir adımdır. Özlem Çerçioğlu için ne kadar önemliyse AK Parti için de o kadar önemlidir. Çünkü AK Parti gelinebilecek bir partidir ve çeyrek asır iktidar sonra. AK Parti kapısını her daim açık tutmalı ve bunu her an hissettirmelidir."

Süleyman Soylu, Metan'ın "Sizin Özlem Hanım ile bir temasınız oldu mu?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Ben hemen aradım tebrik ettim. Ben önemsiyorum, önemli bir iş olarak görüyorum. Bir telefon beklediğini düşünmüyorum, ama çok memnun olduğunu hissettim ve çok güzel şeyler söyledim. Tayyip Erdoğan'a güven dedim."

İlgili Konular: #AKP #CHP #Süleyman Soylu #Özlem Çerçioğlu

İlgili Haberler

CHP'li Başkan 'Özlem Çerçioğlu' pankartı için ifadeye çağrıldı
CHP'li Başkan 'Özlem Çerçioğlu' pankartı için ifadeye çağrıldı CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesinin ardından Efeler İlçe Başkanlığı binasına asılan ve üzerinde “Haram olsun” yazılı pankart nedeniyle ifadeye çağırıldı.
CHP'li isim, Özlem Çerçioğlu'na 'kumpasları anlattığı kitabını' hatırlattı: 'Cumhurbaşkanı'nın himayelerine girince sayfalar buharlaştı mı?'
CHP'li isim, Özlem Çerçioğlu'na 'kumpasları anlattığı kitabını' hatırlattı: 'Cumhurbaşkanı'nın himayelerine girince sayfalar buharlaştı mı?' CHP'li Süleyman Bülbül, CHP'den ayrılarak AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, yazdığını söylediği kitabı hatırlatarak seslendi. Bülbül, "Yazdığınız sayfalar, AKP rozetini yakaya takıp iktidar saflarına karışınca Cumhurbaşkanı’nın 'himayelerine' girince buharlaştı mı?" dedi.
Anket sonucu ortaya çıktı: AKP'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na ilk şok!
Anket sonucu ortaya çıktı: AKP'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na ilk şok! AREA Araştırma, CHP'den AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yurttaşlarla anket gerçekleştirdi. Katılımcıların yüzde 60'ı Çerçioğlu'nun tercihini 'yanlış' buluyor.