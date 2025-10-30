CHP'den anlamlı adres: Özgür Özel 'Ahmet Özer' için çağrı yaptı

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

Bu akşam (30 Ekim Perşembe) Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda saat 19:30'da miting düzenlenecek.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğunun 1'inci yılında yapılacak miting için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşlara çağrıda bulundu.

Özel, "Bir yıl sonra aynı yerdeyiz! Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz!" dedi.

Özel şunları kaydetti: "Bir yıl geçti… Halk iradesini gasp ettiler. Ne korktuk ne geri adım attık. Susmamızı beklediler. Biz meydan meydan sesimizi çoğalttık! Bir yıl sonra aynı yerdeyiz! Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz!"

İMAMOĞLU: ESENYURT HEMŞEHRİLERİNE SAHİP ÇIKIYOR

Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Ahmet Özer için yaptığı çağrıda şunları ifade etti:

"Bugün Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Ahmet Özer’in gözaltına alınıp tutuklanmasının birinci yıldönümü. Esenyurt, hemşehrilerine sahip çıkıyor.

Esenyurt'ta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum."