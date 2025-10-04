CHP'den Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum tepkisi: ‘Kayyum dışı bırakılan şirketler kimlerin?’

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların kilit ismi, 'suç örgütü lideri' olduğu iddia edilen ancak etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalan Aziz İhsan Aktaş'ın el konulan 16 şirketine TMSF kayyum olarak atandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kayyum kararıyla ilgili X hesabından açıklama yaptı.

"Konkordatolu, borçlu şirketlere kayyum atanırken; milyarlık cirolu, iktidar ortaklı şirketler “özenle” dışarıda bırakıldı" iddiasında bulunan Emir şu görüşleri paylaştı:

"Kayyum dışı bırakılan şirketler kimlerin? Aktaş’ın sevgilisi ve akrabalarının üzerine kurulan şirketler, enerji, otoyol, denizcilik üzerinden Cengiz ailesi ve iktidara yakın sermayeyle ortak olunan dev şirketler.

BİG Petrolcülük, Perla Denizcilik, Güven Elif Otoyol… Hepsi milyarlık gelir kapısı. Hepsi Cengiz ve Dölekli üzerinden iktidar bağlantılı. Ve bu şirketlerde ne TMSF var ne kayyum! Yani ne oldu? Batık olanlar alındı, kâr edenler iktidara yakın ağlarda bırakıldı. İftiracının elde kalanlardan ettiği kâr ile başka şirketler kurdurup diğerlerini geri alabileceği kudreti korundu. AKP iftiracısını da sermayesini de korudu. Aktaş da iftiralarının ödülünü almış oldu. Savcılık da “Dostlar alışverişte görsün” dedi. En başından beri bu operasyonların tamamının siyasi saiklerle yapıldığını söyledik. Bu karar da bizi bir kez daha doğruladı. ABD’de meşruiyet arayan iktidar hem halkın iradesine çöküyor hem de aklımız ile alay etmeye çalışıyor.”