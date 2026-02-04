CHP'den Bakan Güler'e zor sorular: 'Diğer ülkelerde askeri hastaneler neden korunmaktadır?'

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri hastanelerin kapatılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

İlgezdi, askeri hastanelerin 2016 yılı sonrasında kapatılmasının ardından askeri sağlık sisteminin büyük ölçüde sivil sağlık altyapısına devredilmesinin yanlış olduğunu belirterek, “Harp cerrahisi ve askeri tıp gibi alanlar sivil sistemle ikame edilemez. Bu alanlar, ordunun kendi ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış özel uzmanlık alanlarıdır” ifadelerini kullandı.

Askeri hastanelerin kapatılmasının özellikle kriz ve savaş koşullarında ordunun hareket kabiliyetini doğrudan etkilediğine dikkati çeken ve askeri sağlık altyapısının operasyonel hazırlığın ayrılmaz bir unsuru olduğunu vurgulayan İlgezdi, “Askeri sağlık sistemi, olağanüstü koşullarda sivil yapılarla ikame edilebilecek bir alan değildir. Kriz anlarında dışa bağımlı hale getirilen bir sağlık yapısı, ordunun planlama ve müdahale kapasitesini zayıflatır” dedi.

"ASKERİ SAĞLIK YÜK OLARAK GÖRÜLMEZ"

İlgezdi, askeri hastaneleri kapatma kararının savunma gerçekleriyle bağdaşmadığını kaydederek, "Bugün ekonomisi iflas etmiş, parası pula dönmüş Zimbabve dahil her ordunun, dünyadaki her ülkenin kendi hastanesi varken, askeri hastanelerini kapatan tek ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz. Dört yanımız fiilen ve potansiyel çatışmalarla bir ateş çemberine dönüşmüşken, askeri cerrahiyi tasfiye etmek; orduyu kendi sağlık sisteminden mahrum bırakmak savunma aklıyla açıklanamaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde askeri sağlık bir yük olarak görülmezken, Türkiye’de bu yapı tamamen ortadan kaldırıldı. Bu karar ekonomik bir zorunluluk değil, açık bir stratejik hatadır” ifadelerini kullandı.

Askeri hastanelerin kapatılmasının ardından yaşanan personel kaybına da işaret eden İlgezdi, “Harp cerrahisi, askeri travma, muharebe sahası tıbbı ve askeri psikiyatri gibi alanlarda görev yapan uzmanların sayısının kapatma öncesinde kaç olduğu, bugün kaç kaldığı kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu alanlarda yaşanan kayıp, sayılarla ortaya konulmalıdır” dedi.

İlgezdi, askeri hastanelerin kapatılmasının yalnızca operasyonel değil, mali sonuçlarının da bulunduğunu öne sürerek, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık hizmetleri için sivil sağlık sistemine yaptığı harcamaların kapatma öncesine göre artıp artmadığı bilinmiyor. Bu da ayrıca sorgulanması gereken bir başlıktır” açıklamasında bulundu.

"ASKERİ HASTANELER NEDEN KORUNMAKTADIR?"

İlgezdi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, şu soruları yöneltti:

"2016 yılı öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri hastanelerin sayısı kaçtır ve hangi gerekçelerle kapatılmıştır? Askeri sağlık hizmetleri bugün hangi kurumlar ve hangi protokoller kapsamında yürütülmektedir? Harp cerrahisi, askeri travma, muharebe sahası tıbbı ve askeri psikiyatri alanlarında görev yapan uzman personel sayısı kapatma öncesinde ve sonrasında kaçtır, bu sayı hangi yıllar arasında kaçtan kaça düşmüştür? NATO ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkelerde askeri hastaneler neden korunmaktadır? Askeri hastanelerin kapatılmasının ordunun operasyonel hazırlığı üzerindeki etkileri tespit edilmiş midir? Sivil sağlık sistemine yapılan yıllık harcamalar kapatma öncesine göre artmış mıdır? Askeri hastanelerin yeniden açılmasına yönelik bir çalışma bulunmakta mıdır?"