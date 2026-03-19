CHP'den Bursa'da hastane alanının satışa çıkarılmasına tepki: 'Birkaç sene sonra iktidarız, bunların hepsini geri alacağız'

Fethiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki "Hastane Alanı" olarak bilinen ve uzun yıllardır kamusal etkinliklere ev sahipliği yapan bölgenin özelleştirme kararı kapsamına alınması protesto edildi.

CHP Bursa İl Başkanlığı çağrısıyla bugün alanda yapılan basın açıklamasında konuşan CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, “Bu alan 2007’den bu yana 29 Ekim'i kutladığımız, bütün Nilüferlilerin katılıp coşku yaşadığı alan. Maalesef bugüne geldiğimizde bu alanın satılacağıyla ilgili Resmi Gazete haberini okuyoruz. Nefes almanın zorlaştığı, binaların yoğunlukta olduğu bir bölgeye dönüşen bu yerde Nilüferlinin nefes aldığı tek noktayı satıp başka amaçlar için kullanılmasını kabul etmek mümkün değil. Nilüferlinin malı olan bu alanın satılamaması için gerekli bütün eylemliliği sürdüreceğiz” dedi.

'HER ŞEY RANT DEĞİLDİR'

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise bölgede bütün etkinlikleri yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 150 bin civarında nüfusun bir araya gelebilecekleri tek bölge. Aynı zamanda burası deprem toplanma alanı. Dolayısıyla buranın satışa çıkması Nilüfer’in kalbine hançer sokmak gibi bir şey. Hastane alanı diye geçiyor ama burada hastaneye de ihtiyaç yok. Çünkü burası hastane alanı olarak planlandığında etraftaki hastaneler yoktu. Şu anda 2 kilometre çapında burada neredeyse 20’nin üzerinde hastane var. Dolayısıyla buranın Nilüferlinin buluşma noktası olması lazım. Biz Nilüfer’in bu bölgesinde nefes alamıyoruz zaten. FSM Bulvarı’nın aktif saatlerinde trafik çok yoğun. Buradaki eğlence mekanlarını da düşünürseniz buraya yoğunluk koymak demek Nilüfer’i iyice kilitlemek demektir. O nedenle buranın satışını doğru bulmuyoruz. Her şey rant değildir. Hükümet ne yazık ki her şeye para diye bakıyor. İnsanların geleceğini üç kuruş para için satmamak gerekiyor.”

BOZBEY’DEN 'SATIŞTAN VAZGEÇİN' ÇAĞRISI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de şu ifadeleri kullandı:

“Bursa’da çıkan satışlarla ilgili inceleme yaptığımda şunları gördüm; sağlık alanları satılıyor. Bir de Büyük Ova Projesi içerisinde yer alan alanlar dahi satılıyor. Böyle bir şeyin kabul olması mümkün değil. Göreve geldiğimizde ilk meclislerden birinde söylemiştim. Bu alanın bir an önce Büyükşehir’e devredilmesi, otopark yapılması ve üzerinin de miting alanı olarak değerlendirilmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerde değerlendirilmesi amacıyla talebimizi yinelemiştik. Bu alan Bursalıların alanıdır. O nedenle ben bir an önce bu alanların satışından vazgeçilmesini ve Bursalılar adına imar planlarına uygun tesislerin gerçekleşmesini isterim.”

'BURSA SAĞLIKTA 31’İNCİ SIRADA'

CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanı ve Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, kamuya ait sağlık alanlarının satışa çıkarılmasına tepki gösterirken şu sözleri söyledi:

“Bir hükümet kamuya ait sağlık alanlarını satar mı? Biz CHP Sağlık Politika Kurulu olarak her bir il için sağlık kartı oluşturuyoruz. Bursa sağlıkta Türkiye’de devletin kendi sınıflandırmasına göre 31’inci sırada. Türkiye’nin 4’üncü büyük kenti ve katma değer olarak en yüksek değerde katma değer katan il olarak sağlıkta 31’inci sıradayız. Eğitimde daha da gerideyiz. Aklı başında bir hükümet kendi ülkesinin sağlık alanını satar mı?

'İKTİDAR OLUNCA GERİ ALACAĞIZ'

Biz bu alanda 15 yıl önce eylemler yaptık. O zaman da AKP bu alanı hastane sağlık alanından ticari alana çevirerek satma niyetindeydi. Biz asla burayı sattırmayacağız, burası sağlık alanı olarak kalacak diye buralarda eylem yaptık. Sonra halkın itirazına karşı AKP’liler topluma bir açıklama yaptılar, burası asla bir ticaret alanına dönüştürülmeyecek ve kamu alanı olarak kalacak diye. Biz bugün burada açıklama yapıyoruz ama Bursa’da satılığa çıkarılan diğer yerlere bakın, hepsi sağlık alanı. Kimse 'Para lazım, o yüzden satıyoruz' demesin. Buradan elde edilecek parayla sağlık alanında yatırım yapılacakmış. Bunların hepsini satsalar 200 milyon dolar civarında bir para yaparmış. Bugün Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı ihalelere bakın, 900 yataklı bir hastane için harcanan para 14 milyarın üstünde. Bunların hepsini satsanız bir tane hastane yapacak parayı elde edersiniz. Öyle anlaşılıyor ki bizim yıllardır söylediğimiz şehir hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’nı rehin aldığı meselede artık para bulmak için her şeyi satılığa çıkarıyorlar. Burayı alma heveslisi olanlara söylüyorum, aklınızı başınıza alın. Burayı sattırmayız. Eğer satılır ve siz de alacak olursanız çok değil, bir kaç sene sonra iktidarız, bunların hepsini geri alacağız. Halkın malı satılamaz. Buraların ne olacağına halk kendisi karar verecek.”

'ARAZİNİN DEĞERİ 100 MİLYON DOLAR'

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de satılığa çıkarılan arazilerin Bursa’nın malı olduğunu ve ne yapılacağına da Bursalıların karar vermesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı kupon arazinin neresi olduğunu ve ne değerde olduğunu çok iyi biliyor. Bugün bu alanın değerini emlak eksperlerine sorduk. Bugünkü değeriyle burası 100 milyon dolar. Eski fakülte 50 milyon dolar civarında. Diğerleri de toplam 100 milyon dolar. Özellikle Samanlı’daki bölge ova projesinin içinde asla arsa olarak değerlendirilmemesi gereken, ki itirazlarla da imarının iptal edildiğini biliyoruz, ama arsa diye satışa konulmuş. Demek ki bunları kimin alacağını da ihaleye çıkarmadan önce az çok belirlediğinizi tahmin edebiliyoruz. Buralarda nasıl emsal değişiklikleri olacağıyla ilgili geçmişten tecrübelerimiz bize bunu gösteriyor. Not olarak altına ‘Sağlık Bakanlığı’nın harcamaları için kullanılacak’ yazmışsınız. Buna da artık kimse inanmıyor. Deprem için topladığınız paraları deprem için kullanmazsınız, emekli için topladığınız paraların emekliye gitmediği ortada. Saray’ın harcamalarını karşılamak, milletin ihtiyaçlarından uzak bir hayal peşinde olduğunuzun da farkındayız.”

'HER ŞEYE PARA VAR AMA İŞ SAĞLIĞA, EĞİTİME GELİNCE YOK'

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da Nilüfer’in de Yenişehir’in de yeterli hekimin ve sağlık hizmetlisinin olduğu kamu hastanelerine ihtiyacı olduğunu belirtti. Sarıbal, şöyle devam etti:

"Nilüfer'de özel hastane çok olabilir. Ama bu, Nilüfer’de yaşayan insanların kamu hastanelerine ihtiyacı yok anlamına gelmez. Burası çok amaca hizmet edebilir ama asıl olarak sağlık amacıyla burada tutuldu. Diğer alanlarda olduğu gibi burada da sağlıkla ilgili bir kurumun yapılması zorunluluğu vardır. Bizim bütün mücadelemiz bu yönde olmalıdır. Buradan elde edilecek gelir yeni sağlık binalarına ve sağlıkla ilgili mevcut sorunların giderilmesi için harcanacak. Tamam işte, buraya harcayın kardeşim. Her şeye para var ama iş sağlığa, eğitime gelince para yok. Elbette buna inanmıyoruz. Yıldırım’daki büyük alan 600 dönümdü, meraydı. Daha sonra orası mera vasfından çıkarıldı, Maliye ve Hazine Bakanlığı’na mülkiyeti verildi hastane yapılacak diye. Sonra Yıldırım Belediyesi’ni kurtarmak için, 2024 seçimlerine en az borçla gitsin diye orası Yıldırım Belediyesi’nin kendini kurtarma bölgesine dönüştürüldü. Kısacası her şeyin farkındayız. Ama sadece bizler değil, Bursa’da yaşayan herkes temel insanlık hakkı olan sağlık hakkından yararlanabilmelidir.”