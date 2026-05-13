CHP’den Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşü: ‘Kayyıma hayır!’

AKP hükümetinin “kayyım” siyasetine karşı CHP ilki Şişli’de gerçekleşen ‘Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşü’nü başlattı.

Şişli Atatürk Müzesi önünden Şişli Belediyesi'ne gerçekleştirilecek olan yürüyüş öncesi yurttaşlar alanda yerlerini aldı.

“Kent lokantası yetmez, Şişli’yi geri alacağız” pankartı taşıyan ve Cumhuriyet’e konuşan yurttaşlar, “Gasbedilen haklarımız için yürüyoruz. Şişli halkının iradesine çöktükleri için yürüyoruz. Oyumuza sahip çıkıyoruz” diye seslendi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın çağrısıyla kayyımlara karşı 'Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşü’ başlıyor...



Şişli Atatürk Müzesi önündeki yurttaşlar Cumhuriyet'e konuştu:



AHMET ÖZER: AYNI AKIBETİ YAŞAYAN BİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK BURADAYIM

Şişli halkına destek olmak için alana gelen isimlerden biri de görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer oldu.

Burada Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Özer, “Bugün öğrendik ki Şişli kayyımına kayyım atanmış… İlk defa gördüğümüz bir şey. Şişli halkıyla dayanışmak üzere; aynı akıbeti yaşayan bir belediye başkanı olarak, sayın Resul Emrah Şahan’ın belediyesine ve Şişli halkına dayanışma duygularımızı göstermek üzere geldik. Halkımızın beklentisi, halk iradesinin gaspı olan bu kayyum garabetinin bir an önce kalkmasıdır” dedi.

Görevden alınan ve yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer:



YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Kayyımlara karşı başlatılan yürüyüşte “Şişli uyuma iradene sahip çık”, “Kayyımlar gidecek biz kalacağız” sloganları öne çıktı.