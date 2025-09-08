CHP'den İstanbul İl Başkanlığı için karşı hamle: 'İstanbul'un 39 ilçesi var'

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin'in polis eşliğinde İl Başkanlığı binasına girmesi sonrası CHP'den hamle geldi.

CHP, mevcut İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak kullanılacağını, Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasının ise yeni İstanbul İl Başkanlığı binası olarak kullanılacağını açıkladı.

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, CHP bu hamlesini sürdürmeye devam edecek. CHP, Gürsel Tekin’in görevde kaldığı her gün adresini güncelleyecek.

İstanbul’da 39 ilçe yönetimi bulunan CHP, sürecin uzaması halinde 39 günde 39 adres değiştirecek. Bu yolla Tekin’in çalışamaz hale gelmesi sağlanacak.

"İSTANBUL'UN 39 İLÇESİ VAR"

Öte yandan CHP İletişim hesabından yapılan paylaşımda da, "İstanbul’un 39 ilçesi var… Saygılarımızla…" notu düşüldü.

Paylaşım şu şekilde: