CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı yazılı açıklama ile CHP'den istifasını duyurdu.

Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret içeren mesajlar attığını iddia etti.

Özel ise iddalara ilişkin, "Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır" yanıtını verdi.

KONU YARGIYA TAŞINDI

Tartışmalar sürerken Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, konuyu yargıya taşıdı.

Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP Genel Başkanı Özür Özel hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.