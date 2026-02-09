CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'ın övgülerine Murat Kurum karşılıksız kalmadı

Bakan Kurum, İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"ne katıldı.

Kurum burada yaptığı konuşmada, isim vermeden, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesini konu aldı.

Kurum, "Onlar yalanlara, dezenformasyonlara devam etsinler. Bizim yanımıza gelen belediye başkanlarını tehdit ediyorlar, 'Niye gidiyorsunuz, niye bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorsunuz?' diyorlar" dedi.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de hedef alan Kurum, şöyle konuştu:

"İstiyoruz ki her yerde belediyelerimiz depremle, deprem dönüşümüyle mücadele etsin. 'Gelin hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koyalım' diyoruz ve kendileri bize geldiğinde, bizimle bu konuları yürüttüğünde CHP'nin genel başkanı, 'Niye bakana teşekkür ediyorsunuz?' diye milletvekillerini, belediye başkanlarını azarlıyor. Böyle bir anlayış olabilir mi? Milletin geleceğiyle, milletin güveniyle, milletin huzuruyla alakalı bir konuda hep birlikte hareket etmek varken niye milletimizi ayrıştırmak, milletimizi yanlış ifadelerle kandırmak yoluna gidelim? Böyle bir siyaset olur mu?"

KURUM'A ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

Dün yaptığı açıklama ile CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Bakan Murat Kurum hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"6 Ocak 2026 tarihinde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile Keçiören’imizin sorunlarının çözümü amacıyla görüşme gerçekleştirilmiştir.

Bu ziyaret sonrasında CHP içerisindeki bazı klikler; bu dedikodu ve algıların dozunu artırmıştır. Ancak bir Belediye Başkanının; özellikle deprem bölgesinde yürütmüş olduğu etkin ve hızlı hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanını ziyaret etmesi ve ilçesine hizmet etmek için ziyarette bulunmasının altında başka bir gaye aranması tarafımca anlaşılamamıştır. Ayrıca Sayın Bakan ile ilişkimiz, okul ve mesai arkadaşlığına dayanan, yıllara sari bir dostluk olmasına rağmen; bu ziyaret sonrasında bu kliklerin sayısı ve şahsıma yönelik baskısı artmıştır."