CHP’den Kadıköy'de 'Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var' açıklaması: 'Bu mücadele yarım kalmayacak'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş, CHP İstanbul adına Kadıköy Boğa Heykeli önünde basın açıklaması yaptı.

“Gerçekleri bilmeye hakkınız var” vurgusuyla yapılan açıklamaya PM Üyesi Tolga Sağ, önceki dönem milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, CHP örgütü ve çok sayıda Kadıköylü katılarak destek verdi.

Açıklamada, CHP İstanbul örgütlerinin 39 ilçede eş zamanlı olarak yeni bir saha çalışması başlattığı duyuruldu. Sarıtaş, bu çalışmayla 19 Mart’tan bu yana ülke genelinde yürütülen adalet, özgürlük ve haysiyet mücadelesinin yeni bir aşamaya taşındığını ifade etti.

Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın ölümü nedeniyle saha çalışmasının bir hafta ertelendiğini belirten Sarıtaş, Gülşah Durbay ve Ferdi Zeyrek’i anarak Manisa halkına başsağlığı dileklerini iletti.

“OPERASYONLARIN GERÇEK AMACI ANLATILACAK”

Basın açıklamasında, saha çalışması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yönelik operasyonların gerçek amaçlarının, iddianamelerde kanıt yerine yer alan unsurların yurttaşlara anlatılacağı belirtildi.

Ayrıca CHP’nin ülkeyi çoklu kriz ortamından çıkarmak amacıyla hazırladığı yeni parti programının da halka aktarılacağı vurgulandı.

Sarıtaş, İstanbul genelinde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, sendikalar ve muhtarların ziyaret edileceğini; meydanlarda, pazarlarda, metro ve metrobüs duraklarında stantlar kurulacağını, hane ve gençlik buluşmalarıyla yurttaşlarla doğrudan temas sağlanacağını söyledi.

“MİLLETİMİZİN GERÇEKLERİ BİLMEYE HAKKI VAR”

Açıklamada, ülkede demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin zayıflatıldığı, ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve gelir adaletsizliğinin derinleştiği savunuldu. CHP adına yapılan değerlendirmede, gazetecilere, öğrencilere ve siyasetçilere yönelik baskılara karşı durulacağı ifade edilerek “Milletimizin gerçekleri bilmeye hakkı var” denildi.

Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye başkanlarına yönelik yargı süreçlerine de değinilen açıklamada, iddianamelerde somut deliller yerine gizli tanık ve iftiracı beyanların yer aldığı öne sürüldü. Yargılamaların tutuksuz yapılması, iddianamelerin gecikmeden hazırlanması ve duruşmaların canlı yayınlanması çağrısında bulunuldu.

“BU MÜCADELE YARIM KALMAYACAK”

CHP’nin 2025 programıyla demokratik hukuk devletini yeniden inşa etmeyi, adil bir ekonomik düzen kurmayı, sosyal devleti güçlendirmeyi ve dış politikada barışçı bir yaklaşımı esas almayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklama, “Bu ülke karanlığa mahkûm değildir. Bu yürüyüş durmayacak, bu mücadele yarım kalmayacak. Türkiye mutlaka kazanacak” sözleriyle sona erdi.