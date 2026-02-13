CHP'den Muğla mitingine çağrı

Tutuklu İstanbul Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 19 Mart'ta başlayan CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin 89'uncusu için Muğla'ya çağrı yapıldı.

CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama şöyle:

"Pazar günü, maviyle yeşilin kucaklaştığı cennet Muğla’da buluşuyoruz!

Bize yoksulluğu dayatanlara karşı refahı, Hukuksuzluğa razı etmek isteyenlere karşı adaleti, Toplumu kutuplaştırmaya çalışanlara karşı Türkiye İttifakı’nı savunuyoruz!

Sesimizi kısmaya çalışanlara karşı daha gür, Umudu azaltmaya çalışanlara karşı daha kararlı, Geleceğimizi karartmak isteyenlere karşı daha aydınlık bir Türkiye için meydanlardayız!

15 Şubat Pazar 14.00

Atapark Meydanı / Milas"