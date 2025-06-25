CHP'den, Sağlık Bakanlığı'na çağrı: '250 liralık sağlık raporu ücreti kaldırılsın'

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, sağlık raporları ile aile hekimlerinin sorunlarına değindi.

Sporcu, sürücü, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda rapor almak isteyen yurttaşların 250 lira ücret ödemesini gerektiren yeni düzenlemeyi eleştiren Kasap, "Türkiye’de özellikle 18 yaş altı spora katılsın, kötü alışkanlıklardan uzaklaşsın diye uğraşırken Sağlık Bakanlığı acayip bir yönetmelik çıkarıyor, diyor ki ‘250 liraya bu raporu alacaksın.’ Bu 250 liralık sağlık raporu artık GSS’den ödenmeli, ücretsiz olmalı; gençlerin, orta yaş grubu da dahil herkesin spor yapabilmesi için alınan raporun ücretsiz olması gerekiyor. Derhal Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulamadan vazgeçmesi gerekmektedir" dedi.

Aile hekimlerinin sorunlarına da değinen Kasap, "Kiralarını aile hekimlerinin bizzat kendileri veriyor. Aile hekimliği kapsamında çalışan kapsam dışı sağlık personeli dediğimiz sözleşmeli statüde asgari ücretle çalışan ebe/hemşireler var. Bu kısır döngüyü Sağlık Bakanlığı yıllardır kırmadı, kırmak da istemedi. Bu yapılanmanın sonucunda çok ciddi hizmet alınamadığı için hastanelere yığılma oldu. Birinci basamağı bir türlü aktif hale getiremediler" diye konuştu.

"BİRİNCİ BASAMAĞI BİR TÜRLÜ AKTİF HALE GETİREMEDİLER!"

Kasap, şunları söyledi:

"Aile hekimliğinde 20 küsur yıldır giderilemeyen bir sürü sorunu var. Bunlardan bir tanesi aile hekimlerinin bir işveren gibi görülmesi ve hizmet verdikleri binaların merdivenaltı binalar dediğimiz engellilerin giremediği binalar. Kiralarını aile hekimlerinin bizzat kendileri veriyor. Aile hekimliği kapsamında çalışan kapsam dışı sağlık personeli dediğimiz sözleşmeli statüde asgari ücretle çalışan ebe/hemşireler var. Bu kısır döngüyü Sağlık Bakanlığı yıllardır kırmadı, kırmak da istemedi. Bu yapılanmanın sonucunda çok ciddi hizmet alınamadığı için hastanelere yığılma oldu. Birinci basamağı bir türlü aktif hale getiremediler.

6 ay gelmeyen bir hasta için hekim arkadaşlarımın aylık gelirlerinden kesinti yapılıyor. Hastanın gelmesi inisiyatifi kendi sağlığıyla ilgilidir. Ben de hekimim ve 3 senedir aile hekimine gitme ihtiyacı duymadım. Aile hekimine 6 ay içinde bir defa uğramadığım için aile hekiminin maaşından kesinti yapılacak. Böyle bir dünya yok. DSÖ kriterlerine göre bu süre 2 yılla sınırlanmış. Türkiye’deki sistem iş yükünü artırıyor, 4 bin hasta bir yıl içinde geldiği takdirde günde 30 kişinin gelmesi gerekiyor. Bunun üstüne gerçekten hasta ve ihtiyacı olanlar da geldiğinde bu rakam 50’nin üzerine çıkıyor ve iş yapılmıyor.

Aile hekimlerinin en önemli sorunlarından birisi raporlar meselesi. Türkiye’de özellikle 18 yaş altı spora katılsın, kötü alışkanlıklardan uzaklaşsın diye uğraşırken Sağlık Bakanlığı acayip bir yönetmelik çıkarıyor, diyor ki ‘250 liraya bu raporu alacaksın.’ Bu paranın yüzde 35’iyle Sağlık Bakanlığı’nı hiç emeği olmadığı halde bir yandan işveren kabul ediyorsunuz, bir yandan da hiçbir katkınız olmayan bir aile hekimliğinin vermiş olduğu rapor ve diğer hizmetlerden yüzde 35’le döner sermayenize gelir kaydediyorsunuz. Bunun için yazılım yapıyorsunuz. Hani şüpheli yazılımları vardı Sağlık Bakanlığı’nın, Bakan Yardımcılarının eşlerinin, akrabalarının kurduğu yazılımlarla bütçeyi ve halkı soymaya devam ediyorlar. Bu 250 liralık sağlık raporu artık GSS’den ödenmeli, ücretsiz olmalı; gençlerin, orta yaş grubu da dahil herkesin spor yapabilmesi için alınan raporun ücretsiz olması gerekiyor. Derhal Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulamadan vazgeçmesi gerekmektedir."