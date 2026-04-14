CHP'den Saray'a peş peşe 'THY' soruları: 'Yönetimde akrabalık ilişkisi, hısımlık veya siyasi yakınlık bulunan kaç kişi var?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Hava Yolları’na atanan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin akrabalık ilişkilerini Meclis gündemine taşıdı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi veren Tanrıkulu, son dönemde kamuoyuna yansıyan bilgilerin THY üst yönetiminde akrabalık ilişkileri, siyasi bağlantılar ve liyakat dışı atamalar olduğu yönünde ciddi iddialar ortaya koyduğunu söyledi.
"İNCELENMESİ GEREKEN BİR TABLO ORTAYA ÇIKIYOR"
İddialara göre THY’de yöneticilere ödenen maaş ve huzur haklarının çok yüksek tutarda olduğunu kaydeden Tanrıkulu, önergede, "Bu durum; yalnızca etik açıdan değil, aynı zamanda kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, kamu zararı oluşup oluşmadığı, çıkar çatışması ve kurumsal yönetişim standartlarının ihlali bakımından da incelenmesi gereken bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Nitekim, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri, kamu iştiraklerinde yönetim kurullarının bağımsızlığı, şeffaflığı ve hesap verebilirliği açısından açık standartlar belirlemektedir" ifadelerine yer verdi.
Sayıştay denetim raporlarında atama ve ücretlendirme politikalarının ne ölçüde incelendiğinin de tartışmalı olduğunu savunan Tanrıkulu, Yılmaz’a şu soruları yöneltti:
- Türk Hava Yolları yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin atanmasında kullanılan kriterler nelerdir? Bu kriterler OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumlu mudur?
- THY yönetiminde görev alan kişiler arasında akrabalık ilişkisi, hısımlık veya siyasi yakınlık bulunan kaç kişi vardır? Bu durum çıkar çatışması kapsamında değerlendirilmiş midir?
- Hasan Murat Mercan’ın atanmasında, kamu yönetimi ve havacılık sektörüne ilişkin hangi somut liyakat kriterleri esas alınmıştır?
- THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker’in atanmasında herhangi bir bağımsız değerlendirme veya liyakat analizi yapılmış mıdır?
- THY bünyesinde gerçekleştirilen tüm üst düzey atamalar için etik komisyon, bağımsız denetim veya uygunluk raporu hazırlanmakta mıdır?
- THY’de görev yapan üst düzey yöneticilerin, göreve başlamadan önce ve görev süresince çıkar çatışması beyanı vermesi zorunlu mudur?
- THY üst yönetimine ödenen maaş ve huzur haklarının toplamının aylık 21 milyon TL’yi aştığı iddiası doğru mudur? Bu ödemelerin kalem bazlı dağılımı nedir?
- Performans kriterlerine bağlı bir ücretlendirme sistemi mevcut mudur?
- Bu maaş ve huzur hakkı ödemeleri, şirketin finansal performansı ile karşılaştırıldığında kamu zararı oluşturabilecek nitelikte midir?
- Son 5 yıl içerisinde THY üst yönetimine yapılan toplam ödeme miktarı nedir? Bu artışın gerekçesi nedir?
- Sayıştay tarafından THY’ye ilişkin son 5 yılda hazırlanan denetim raporlarında; Yönetim kurulu atamaları, Ücret politikaları, Olası çıkar çatışmaları konularında herhangi bir tespit veya uyarı yer almakta mıdır?
- Sayıştay raporlarında yer alan bulgular doğrultusunda herhangi bir idari veya hukuki işlem başlatılmış mıdır?
- THY’de nepotizm (akraba kayırmacılığı) iddialarına ilişkin bugüne kadar açılmış bir idari soruşturma var mıdır?
- THY’nin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu ölçen bağımsız bir denetim veya derecelendirme raporu bulunmakta mıdır?