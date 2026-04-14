CHP'den Saray'a peş peşe 'THY' soruları: 'Yönetimde akrabalık ilişkisi, hısımlık veya siyasi yakınlık bulunan kaç kişi var?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Hava Yolları’na atanan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin akrabalık ilişkilerini Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi veren Tanrıkulu, son dönemde kamuoyuna yansıyan bilgilerin THY üst yönetiminde akrabalık ilişkileri, siyasi bağlantılar ve liyakat dışı atamalar olduğu yönünde ciddi iddialar ortaya koyduğunu söyledi.

"İNCELENMESİ GEREKEN BİR TABLO ORTAYA ÇIKIYOR"

İddialara göre THY’de yöneticilere ödenen maaş ve huzur haklarının çok yüksek tutarda olduğunu kaydeden Tanrıkulu, önergede, "Bu durum; yalnızca etik açıdan değil, aynı zamanda kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, kamu zararı oluşup oluşmadığı, çıkar çatışması ve kurumsal yönetişim standartlarının ihlali bakımından da incelenmesi gereken bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Nitekim, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri, kamu iştiraklerinde yönetim kurullarının bağımsızlığı, şeffaflığı ve hesap verebilirliği açısından açık standartlar belirlemektedir" ifadelerine yer verdi.

Sayıştay denetim raporlarında atama ve ücretlendirme politikalarının ne ölçüde incelendiğinin de tartışmalı olduğunu savunan Tanrıkulu, Yılmaz’a şu soruları yöneltti: