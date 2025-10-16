CHP’den Sarıyer’de “Millet İradesi” mitingi: 'Sırtımızı millete dayadık'

CHP’nin her hafta İstanbul’un bir ilçesinde gerçekleştirdiği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin bu haftaki adresi dün akşam Sarıyer oldu.

Belçika’da yapılan ilk yurt dışı mitinginin ardından CHP, cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna karşı “adalet ve demokrasi” talebiyle 62. kez yurttaşlarla buluştu.

Merkez Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran onbinlere seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara tepki göstererek “Makamı veren millettir! Eğer o makam güvenini kaybederse, millet gereğini yapar! Siz sırtınızı icazet aldıklarınıza dayadınız. Biz sırtımızı millete dayadık!” ifadelerini kullandı. Konuşmasında gençler için hayalini açıklayan Özel, “Seçimden bir sonraki akşam Bozdoğan Kemeri’nin önünde, polisler ve gençlerle omuz omuza halay çekeceğiz” diye konuştu.

Seçimin ertesi günü Cumhurbaşkanı adayının açacağı ilk telefonun TOKİ’ye olacağını söyleyen Özel, “Talimat şudur: Cumhuriyet yurtlarını yapın, öğrencileri barınma sorunundan kurtarın 1 yıl süreniz var” dedi.

‘ONLAR AKLANMALI’

İmamoğlu ise yurttaşlara gönderdiği mektupta, “Bu siyasi davada, kendisini aklamak zorunda olan ben değilim. Yargıyı talimatla çalışır hale getirenler beni saf dışı etmeye çalışanlar kendilerini aklamak zorunda” mesajını verdi.

PROJELERİNİ SİLİVRİ’DE HÜCREDEN TAKİP EDİYOR

Seçilmiş İBB başkanı ve CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, metro inşaatlarındaki son duruma dikkat çekerek çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade etti. İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ümraniye Göztepe Metrosu’nda sona geliniyor” bilgisini verdi.

Projenin yaşama geçmesinde emeği olanlara teşekkür eden İmamoğlu, hem sahada çalışan binlerce emekçiyi hem de kendisi gibi cezaevinde bulunan çalışma arkadaşlarını andı.

İmamoğlu ayrıca dün yaptığı açıklamayla Gazze ve İstanbul’un kardeş şehir olmasını ortak önerge olarak İBB Meclisi’ne sunanlara da teşekkür ederek “Gazze’de turizm ve kumarhane merkezi projelerine değil Filistinlilerin özgürce ve huzur içinde yaşayacakları bir geleceğe destek olacağız” açıklamasını yaptı.