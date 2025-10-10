CHP’den Sayıştay seçimlerine tepki: ‘Fotoğrafla mı seçeceğiz?’

Sayıştay’da boşalan 5 üyelik için TBMM’de seçim süreci başladı. CHP’nin, “Adayları fotoğraflarına bakıp da mı seçeceğiz, mülakat yapılsın” talebi reddedildi. Bunun üzerine CHP, Plan ve Bütçe Komisyonu içerisinde kurulan alt komisyona üye vermedi. Bu arada bir Sayıştay uzman denetçisi de seçim sürecinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Sayıştay’da açık bulunan 5 üyelik için yapılacak seçime dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi görüşüldü. Mevzuta göre Sayıştay Genel Kurulu üyelik için 20 aday belirleyip, TBMM’ye iletiyor. 20 aday, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan seçimlerle 10’a indiriliyor. TBMM Genel Kurulu da 10 aday arasından 5 kişiyi Sayıştay üyesi olarak seçiyor.

BASINA KAPALI TOPLANTI

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün seçim için toplantı yapıldı. Oylama gizli olacağı gerekçesiyle basın mensupları toplantıya alınmadı. CHP’nin “basın, komisyonun oylama dışındaki bölümünü izlesin” talebi de kabul edilmedi. Seçimler kapsamında komisyon içerisinde milletvekillerinden oluşan bir alt komisyon kuruluyor.

CHP’DEN ‘MÜLAKAT’ ÖNERİSİ

CHP görüşmeler sırasında alt komisyonda önce 20 aday ile mülakat yapılmasını önerdi. Ancak bu öneri kabul edilmedi. Bunun üzerine CHP alt komisyona üye vermedi. Daha sonra CHP’nin katılmadığı seçimlerde 20 aday arasından 10 aday seçildi. Sayıştay meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın ve Eşref Edip Çiçekli ile Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen Ertan Erüz, Muammer Çolak, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran aday olarak belirledi. TBMM Genel Kurulu, bu adaylardan 5'ini Sayıştay üyesi olarak seçecek.

‘FOTOĞRAFLARINA MI BAKACAĞIZ?’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, gazetemize yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Biz adaylar gelsin, mülakat yapılsın, kendilerini tanıtsınlar istedik. Biz bu adayları neye göre değerlendireceğiz ? Fotoğraflarına ve nerede görev yaptıklarına göre mi seçeceğiz? Üye adayları bilgi formu var ancak ek bilgi yok. Mülakat yapalım, adayları tanıyalım istedik. Ancak kabul edilmedi. Biz de alt komisyona katılmayacağımızı bildirdik. Şimdi soruyoruz, AKP milletvekilleri neye göre karar verecek ? Neye göre seçim yapacaklar ? Muhtemelen onlara da liste verilecek. Ellerine verilen o liste üzerinden seçim yapacaklar. Çünkü onların da adaylarla ilgili bir bilgisi yok. Oysa başka bazı ülkelerde mülakatlarla bu seçimler yapılıyor.”

DAVA AÇILDI

Bu arada TBMM’de üyelik seçimi için süreç işlerken konu yargıya da taşındı. Sayıştay’da uzman denetçi olarak görev yapan Burcu Kozba, Sayıştay üyeliği seçimlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Üyelik için aday olan ancak Sayıştay’daki ön seçimde seçilemeyen Kozba, Sayıştay Genel Kurulu’nca yapılan üyelik seçimlerinin Sayıştay Yasası’na aykırı olduğunu ileri sürdü. Dava dilekçesinde, şu iddialar dile getirildi:

“Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde görevli kişinin Sayıştay meslek mensubu olmamasına rağmen Sayıştay kontenjanından seçime girmesi ve üye adayı olarak seçilmesi. YÖK Denetleme Kurulu üyesi olan kişinin Sayıştay meslek mensubu olmamasına rağmen Sayıştay kontenjanından seçime girmesi. Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensubu olmayan, halen Sayıştay savcısı olarak görev yapan ve kanuna göre Sayıştay savcısı olarak üye seçimine giremeyen kişilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı kontenjanından seçime girmeleri ve üye adayı olarak seçilmeleri... Ağır ve bariz şekilde 6085 sayılı Sayıştay Yasası’nın 10, 12, 15 ve 16. maddelerine aykırıdır. Ayrıca bu aykırılık seçimlerde serbest yarış ve objektif seçim ilkesini ihlal etmiş ve oy dağılımlarını etkilemiştir.”

SAYIŞTAY’DAN AÇIKLAMA İSTENDİ

Ankara 10. İdare Mahkemesi, 22 Eylül’de verdiği kararında, Sayıştay Başkanlığı’ndan “Dava dilekçesinde yer alan tüm iddialara cevap teşkil edecek şekilde detaylı bir açıklama yapılarak ve dava konusu işlemin sebep ve gerekçelerinin ortaya konularak; dava konusu işlemin ve işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin içinde bulunduğu işlem dosyasının” mahkemeye gönderilmesini istedi. Mahkeme, yürütmenin durdurulması isteminin, Sayıştay’dan savunma alındıktan sonra incelenmesini kararlaştırdı. Savunma ve ara kararı için de 30 gün süre verdi. Sayıştay Başkanlığı bu süre içerisinde savunma vermezse mahkeme, mevcut bilgi ve belgelere göre karar verecek.