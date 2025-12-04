CHP'den Tunç Soyer ve Murat Çalık'a ziyaret: 'Unuttukları bir şey var...'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Genel Sekreter Armağan Akyüz, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve İl Kadın Kolları Sekreteri Hande Tuğçe Keser ile birlikte İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti.

"BİZE İDDİANAMESİNİ ANLATTI"

Kaya, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Tunç Soyer ile görüştük. Tam 153 gündür cezaevinde. Her gün kendisini ziyarete gelen avukat kızının desteğiyle ayakta duruyor. Bize iddianamesini anlattı ve şunu söyledi: ‘Suç yok, hile yok, aldatma yok, kasıt yok, çıkar yok, menfaat yok… Peki ben neden cezaevindeyim? Bu durum iddianamenin tamamen siyasi olduğunun göstergesidir.’ Tunç Başkan’ın direnci yüksek. ‘Biz yıkılmayız bunlarla, ömrümüzü verdiğimiz değerler için mücadeleye devam edeceğiz’ diyor. Bu, aslında yaşananların özeti. Hukukun değil siyasetin karar verdiği bir süreçle karşı karşıyayız."

"VİCDANIN TAMAMEN DEVRE DIŞI BIRAKILDIĞI BİR UYGULAMADIR"

Mehmet Murat Çalık Başkanımız ‘Evlatlarımın gözlerinde hüznü görmesem, hakikati sonsuza kadar beklerim cezaevinde’ dedi. 19 Kasım’daki doğum gününde eşine ve çocuklarına bakanlık tarafından görüş izni verilmediğini anlattı. Ailesi her ziyaret için 600 kilometre yol gidiyor. Bu, açıkça bir cezalandırmadır. Hukukun değil, vicdanın tamamen devre dışı bırakıldığı bir uygulamadır.

Tunç Başkan’ın direnci, Mehmet Murat Çalık’ın evlatları için taşıdığı acı… Bunlar siyasetin değil, insanlığın konusudur. Bu yaşananlarda haksızlığın ağırlığını, merhametsizliği ve adaletin yokluğunu görüyoruz. Ve bu acıyı taşıyan herkes biliyor: Bu yalnızca iki başkanın değil, hepimizin yüreğine dokunan bir yaradır. Ama bilinsin ki biz, yaralarımızla yenilmeyiz. Bu hukuksuzluk bizi asla durdurmaz; aksine daha da güçlendirir. Çünkü biz bu ülkenin kadınları olarak, adaletin ve hakkın yanında durmaktan bir an bile vazgeçmeyeceğiz. Bugün Başkanlarımızı cezaevinde tutanların tek derdi korku yaratmaktır. Fakat unuttukları bir şey var: Korku, adaletsizliği büyütür; ama cesaret bir halkı ayağa kaldırır. Biz o cesaretin sözüyüz. Tunç Soyer de, Mehmet Murat Çalık da yalnız değildir. Bu karanlık günler geçecek, adalet mutlaka geri dönecek. Ve o gün geldiğinde, bugün bu hukuksuzluğu yaratanların karşısında yalnızca biz değil, bütün bir halk duracaktır."