CHP’den yeni üye kampanyası: 'Katlanmak zorunda değilsiniz!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yeni bir üye kampanyası başlattı. Parti, sosyal medya hesaplarından yayımladığı video mesajla yurttaşlara çağrıda bulundu.

'KATLANMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ' MESAJI

“Karanlığa, hukuksuzluğa, yokluğa, haksızlığa #KatlanmakZorundaDeğilsiniz” etiketiyle paylaşılan mesajda, toplumsal dayanışma ve birlikte hareket etme vurgusu öne çıktı.

Paylaşımda, “Bu toprakların mayasında umut, ruhunda cesaret var. Teslim olmak yok” ifadelerine yer verildi.

Mesajda, “Karanlığa karşı sorumluluk alma, millet iradesine sahip çıkma, hukuksuzluğa boyun eğmeme zamanı. Katlanmak zorunda değilsiniz. Bize katılabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

CHP, paylaşımda parti üyelik sayfasının bağlantısını da ekleyerek kampanyanın dijital başvuru üzerinden yürütüleceğini duyurdu.

"HUKUKSUZLUĞA BOYUN EĞMEME ZAMANI!"

Hazırlanan video mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu topraklarda, umut hiçbir zaman teslim alınmadı. Hiçbir güç bu ülkeyi karanlıklara teslim edemedi. Vazgeçmek kolaydı ama millet, birlik olup ayağa kalkmayı seçti. Hiçbir hikaye tek başına yazılmaz. Omuz omuza duranların cesaretiyle başlar. Aynı hayali paylaşanların umuduyla büyür. Milletle tamamlanır. Şimdi o adımı yeniden atma zamanı! Karanlığa karşı sorumluluk alma, millet iradesine sahip çıkma, hukuksuzluğa boyun eğmeme zamanı! Katlanmak zorunda değilsiniz. Bize katılabilirsiniz."