CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu: 5 bin nüfuslu köyde şebeke suyu yok

Yayınlanma: 09.06.2024 - 17:01

Güncelleme: 09.06.2024 - 17:32

CHP Diyarbakır Milletvekili ve Tbmm İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, ''Diyarbakır'ın merkeze yakın Pirinçlik (Yolboyu) Köyündeyiz; burası aslında 2 bin konut, 5 bine yakın da nüfusun olduğu bir belde ancak burada şebeke suyu yok'' dedi.

Tanrıkulu köydeki yurttaşlarla birlikte yaptığı açıklamada ''8 yıllık kayyum yönetiminin Diyarbakır'da biriktirdiği sorunlardan biri de DİSKİ'nin plansız çalışmaları. 8 yıl boyunca bu kentin bütün rantını yediler, talan ettiler, dağıttılar ama en temel sorun olan su sorununu çözemediler.

5 bin nüfuslu bu beldede hala şebeke suyu yok; 2 kilometre uzaklıkta inşa edilen deprem konutlarına şebeke suyu gelmiş; ancak Diyarbakır'ın en merkezi bölgelerinden biri olan Pirinçlik'te şebeke suyu yok'' ifadelerini kullandı.

''6-7 GÜNDE BİR TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORLAR''

CHP'li Tanrıkulu ''Burada yaşayan yurttaşlarımız; duş, banyo gibi en temel ihtiyaçlarını bile 6-7 günde bir karşılayabiliyorlar.

Diyarbakır'dan şunu ifade ediyorum; kayyum yönetimi 8 yıl boyunca plansız biçimde Diyarbakır'ın kaynaklarını, birikimini kötüye harcadı, yeni yönetimden beklentimiz acilen kamuoyunu bilgilendirici yol haritalarını ortaya koymaları'' ifadelerini kullandı.